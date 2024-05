Amici 23, quanti allievi accederanno alla finale? I primi rumor su cosa accadrà

Spettacolo

Andrea Sanna | 6 Maggio 2024

Amici 23

Quanti saranno gli allievi che accederanno in finale ad Amici 23? Spuntano i primi rumor sul numero dei cantanti e ballerini che potrebbero giocarsi la vittoria.

Amici 23: quanti allievi arriveranno in finale?

C’è grande attesa per la finale di Amici 23, in onda in diretta la prossima settimana su Canale 5. E mentre gli allievi si preparano al meglio per portare a casa la possibilità di giocarsi la vittoria finale, non mancano pettegolezzi sul talent show.

Questo giovedì si registrerà la semifinale del programma condotto da Maria De Filippi e certamente sul web spunteranno fuori tutte anticipazioni del caso. Intanto, in attesa di capire cosa succederà Amedeo Venza nelle scorse ore ha pubblicato un’indiscrezione tra le sue storie, che prevederebbe la partecipazione di 5/6 finalisti ad Amici 23. Quindi se così fosse non ci sarebbe la doppia eliminazione.

Mentre il pubblico si domanda chi sarà quindi il prossimo eliminato, l’esperto di gossip ha fatto il punto della situazione. Secondo il rumor dunque gli addetti ai lavori potrebbero prendere in considerazione la possibilità di coinvolgere un buon numero di concorrenti: “La finale non sarà a 4. In queste ore si deciderà se farla a 5 o addirittura a 6”.

Dunque nulla è da escludere che in finale ad Amici 23 potrebbero arrivare entrambi i danzatori Dustin e Marisol e magari sacrificare uno dei cantanti o viceversa e decretare subito il vincitore della categoria ballo. Vedremo!

Solo attraverso gli spoiler di giovedì, però, ci saranno tutte le indicazioni del caso sulla finale di Amici 23. Al momento l’unica cosa certa è che il team formato da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro non avrà allievi da proporre, poiché Martina (ultima concorrente in gara) è stata eliminata sabato.

Nelle tre manche vedremo sfidarsi solo due delle tre squadre: gli ZerbiCele formati da Holden, Petit, Marisol e Dustin; dall’altra i CuccaLo con Sarah e Mida. A loro il compito di convincere la giuria di Amici 23 per arrivare in finale e alla vittoria. Chi saranno i fortunati?