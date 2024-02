Holden festeggia il suo compleanno e arrivano gli auguri di Laura Pausini

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 15 Febbraio 2024

Amici 23

In occasione del 24esimo compleanno di Holden, Laura Pausini gli ha riservato una dedica sui social che non è sfuggita ai suoi fan e ai supporter del giovane allievo della scuola di Amici 23.

Gli auguri di Laura Pausini a Holden

Oggi Holden festeggia il suo 24esimo compleanno! Se nella scuola molto probabilmente sarà organizzata una piccola festicciola per lui, come avviene sempre in questi casi e che di sicuro vedremo in qualche daytime, non sono mancati gli auguri di una persona molto importante nella sua vita: Laura Pausini.

Non tutti sanno, forse, ma Holden (all’anagrafe Joseph Carta) è figlio di Paolo Carta, noto musicista e produttore musicale nonché marito di Laura Pausini. Il ragazzo, così come i suoi due fratelli più grandi Jader e Jacopo, è nato dal precedente matrimonio di Paolo. Con la cantante di Solarolo conservano comunque un meraviglioso rapporto, come capitato di notare anche sui social, seppur cerchino di mantenere questa loro parte privata.

Alla mezzanotte però, puntuale come un orologio svizzero, Laura Pausini sui suoi profili ufficiali ha pubblicato una storia: “HBJ” accompagnata da un cuore azzurro. All’interno di esso si nota un tag e se si allarga l’immagine con lo zoom notiamo proprio l’account di Holden. Insomma a modo suo Laura ha voluto esprimere la propria vicinanza al ragazzo, sebbene fino a oggi non si sia mai espressa riguardo il percorso artistico dell’allievo di Amici 23 e abbia piuttosto preferito fargli vivere questa esperienza al 100%.

La storia Instagram pubblicata da Laura Pausini e rivolta a Holden non è sfuggita ai fan così come ai tanti curiosi che si sono spesso domandati del loro legame. Ecco, questa è l’ennesima dimostrazione del bene profondo che li lega.

La dedica di Laura ai figli di Paolo Carta

Peraltro proprio a dicembre nella prima delle quattro date romane, Laura Pausini ha fatto una dedica proprio ai figli di suo marito Paolo Carta. Holden chiaramente non era presente perché impegnato con Amici 23, ma i suoi fratelli erano lì ad assistere allo spettacolo dell’artista.

Si è trattato di un momento molto emozionante, in cui la cantante ci ha tenuto a parlare del loro bellissimo rapporto. Il tutto dopo essersi esibita sulle note del medley contenente canzoni come Celeste, Il nostro amore quotidiano e Davanti a noi.

Visibilmente emozionata Laura Pausini ha commosso tutti con questa dedica e anche in queste ultime ore il gesto per Holden ha strappato un sorriso a tanti. Auguri Joseph, buon compleanno!