Holden mostra ai suoi compagni un tenero video di lui che canta da piccolo

Debora Parigi | 2 Febbraio 2024

Amici 23

Cresciuto in mezzo alla musica, Holden canta da quando è bambino e oggi ad Amici 23 ha condiviso con i suoi compagni le cover fatte da piccolo

Molto introverso e attento all privacy, ad Amici 23 non conosciamo tantissimo Holden. Abbiamo però sicuramente capito che è un ragazzo molto dolce e anche emotivo. Da sempre appartenente al mondo della musica, oggi in casetta ha condiviso con alcuni dei suoi compagni un ricordo di quando era piccolo. Ha fatto sentire loro la sua voce a sei anni mentre cantava alcune canzoni molto famose.

Holden da piccolo che canta Sonohra e 883

Non vediamo troppo spesso Holden nei daytime di Amici 23, nonostante sia uno degli allievi più apprezzati dal pubblico. Le volte in cui lo abbiamo visto c’era di mezzo qualche discussione o provvedimento disciplinare. Ma oggi pomeriggio una parte è stata dedicata a lui e per fortuna era qualcosa di davvero bello e dolce.

In tarda serata l’allievo di Rudy Zerbi ha voluto condividere con alcuni dei suoi compagni una parte del suo passato. Lui non è solito aprirsi con tutti e infatti non conosciamo molto del cantante. Holden è molto introverso e attento alla privacy. Infatti la maggior parte delle cose che sappiamo sono quelle di dominio pubblico.

Figlio d’arte (suo padre è Paolo Carta, cioè musicista e produttore discografico nonché marito di Laura Pausini), Joseph (questo il suo vero nome) è cresciuto in mezzo alla musica. Quindi si è approcciato a questa disciplina sin da bambino. Ecco che allora già all’età di sei anni ha preso in mano un microfono e ha iniziato a cantare e a incidere delle cover.

Proprio questa sua parte della vita è ciò che Holden ha mostrato oggi ai suoi compagni. E anche il pubblico ha potuto ascoltare la dolce voce di Joseph bambino. L’allievo ha fatto ascoltare alcuni audio di lui da piccolissimo che cantava delle canzoni che sono state dei grandi successi. Partiamo da “L’amore” dei Sonohra e poi “Nessun rimpianto” degli 883.

Tutti hanno ascoltato con grande attenzione in un mix tra divertimento e fascino. Hanno apprezzato anche questa condivisione da parte del loro compagno e gli hanno fatto i complimenti. Tra l’altro Nicholas gli ha consigliato di fare in futuro un album con questi audio di lui da piccolo perché sarebbe una cosa davvero molto bella.