Nicolò Figini | 5 Marzo 2024

Alessio Falsone avrebbe confessato a Greta Rossetta di aver informato Anita Olivieri dei risultati dei sondaggi delle ultime settimane.

La confessione di Alessio Falsone

Ieri sera sul web si è parlato a lungo di Anita Olivieri, soprattutto nel momento in cui è stata la meno votata al televoto. Questo significa che adesso rischia l’eliminazione nella puntata della prossima settimana, anche se non è ancora detto in quanto in nomination con lei ci sono altre sei persone. Tuttavia Alessio Falsone si sta preoccupando per la sua possibile uscita.

Questa apprensione deriva dal fatto che ha affermato di essere interessato alla Olivieri e vorrebbe conoscerla meglio. L’unica cosa che lo frena è la presenza del fidanzato fuori dalla casa, ma non sa ancora che la concorrente stessa ha affermato di sentirsi single:

“Lo so benissimo, ma ti ricordo Max che non sono fidanzata e non ho detto ti amo a nessuno. Eh l’ho baciato e ho detto che mi manca.

Non è come se fosse… Erano sei mesi che non lo vedevo e l’ho frequentato venti giorni prima di entrare dopo due anni che non lo vedevo“.

Ciò che ha fatto storcere ancora di più il naso al pubblico, però è una confessione che ha fatto proprio Alessio Falsone a Greta Rossetti. Nel video qui sotto li vediamo mentre prendono il sole in giardino e a un certo punto, parlando della possibile eliminazione di Anita, Falsone afferma: “Se esce lei mi gira il c*lo, si può dire? Io gliel’ho detto dei voti e dei sondaggi. Mi sembra di sognare“.

Falsone ha informato Anita ed altri di alcuni sondaggi sui risultati delle nomination e parlano anche di un video che è gira su internet riguardante sempre Anita.

Stefano è stato mandato in nomination per molto meno… ora che si fa?#GrandeFratello @GrandeFratello #luzzers pic.twitter.com/Jj78UHHKv7 — 🍉 Wanda 🇵🇸 (@bebe_am9) March 5, 2024

Il popolo del web chiede al Grande Fratello di prendere dei provvedimenti contro Falsone, così come aveva fatto con Stefano Miele qualche settimana fa. Il gieffino aveva affermato di conoscere bene i risultati del televoto essendo entrato in gioco in un secondo momento, lasciando intendere implicitamente ad Anita di non essere tra le preferite del pubblico. Per tale ragione Signorini lo aveva punito mandandolo direttamente al televoto eliminatorio.

Vedremo che cosa accadrà prossimamente, noi vi terremo informati come sempre.