Roberta Scardola, l’indimenticabile Carlotta de I Cesaroni, è diventata mamma per la seconda volta. L’attrice ha annunciato su Instagram la nascita del suo bambino, venuto al mondo qualche giorno fa. Tra i tanti auguri giunti, quelli speciali di Elena Sofia Ricci, con la quale ha condiviso il set dell’amata serie televisiva.

Una dolcissima notizia per tutti i fan de I Cesaroni. Ricordate Roberta Scardola, nota al grande pubblico per aver interpretato Carlotta? Nella serie era la migliore amica di Eva (Alessandra Mastronardi) e storica fidanzata di Walter Masetti (Ludovico Fremont) nella serie, è diventata mamma per la seconda volta.

Roberta ha preso parte a ben cinque stagioni della fortunata fiction targata Mediaset, conquistando il cuore del pubblico con il suo personaggio solare e spontaneo. I Cesaroni ricordiamo che torneranno presto in TV. Ma lei non sarà presente nella nuova stagione, le cui riprese si sono concluse proprio pochi giorni fa. L’attrice in ogni caso sta vivendo un momento di felicità tutto suo: ha appena dato alla luce il suo secondo figlio.

Ad annunciarlo è stata lo stesso ex volto de I Cesaroni tramite il suo profilo Instagram, dove ha condiviso uno scatto tenerissimo con il suo compagno e il neonato tra le braccia. Il piccolo si chiama Ascanio ed è nato il 16 luglio 2025 alle ore 11:18, come ha scritto con emozione nella didascalia del post.

“Ascanio, adesso tu! 16 luglio 2025, ore 11:18. Ti amiamo dal primo… urlo!”, ha scritto con simpatia e dolcezza l’ex attrice de I Cesaroni.

Ascanio è il secondogenito della Scardola, che è già mamma della piccola Rachele. Tantissimi i messaggi di auguri e affetto arrivati da amici, colleghi e fan che l’hanno seguita negli anni e che ricordano con affetto la sua Carlotta ne I Cesaroni. Su tutti quelli di Elena Sofia Ricci che nel post ha lasciato le proprie congratulazioni: “Auguri! Che bello!”, con tanto di tenere emoji.

Mentre i riflettori si accendono sulla nuova stagione della serie de I Cesaroni, Roberta Scardola si gode in famiglia questo momento speciale, con il cuore pieno di gioia e di amore per il nuovo arrivato. Congratulazioni anche da tutta la squadra di Novella2000.it!