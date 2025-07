Il futuro di Domenica In pare essere sempre più in bilico. Mara Venier in rotta con la Rai non avrebbe condiviso alcune scelte oltre a delle tensioni contrattuali.

La conduttrice peraltro non avrebbe gradito l’idea di dividere la scena con Gabriele Corsi e non solo. Cosa succederà?

I retroscena su Domenica In

In casa Rai c’è tensione, e il punto caldo pare essere proprio Domenica In. La storica conduttrice Mara Venier è al centro di una situazione delicata e ancora senza sbocchi chiari. Tra rumor di discrepanze con la rete e una possibile riapparizione a Mediaset. A riportare tutte le indiscrezioni del caso il sito di Fanpage.it e Davide Maggio.

Tutto parte dalla trattativa, ancora informale, tra la Venier e Fabio Fazio. L’idea era quella di partecipare come ospite fissa al “tavolo” di Che Tempo Che Fa, in onda sul Nove ogni domenica. Un’idea che avrebbe fatto storcere il naso ai vertici Rai. Il contratto in esclusiva della conduttrice è incompatibile con una presenza stabile in un programma della concorrenza, per di più in onda nello stesso giorno di Domenica In.

Nel frattempo, pare che la situazione in Rai si sia complicata. Dopo un incontro con il direttore Angelo Mellone, Mara avrebbe dato disponibilità a condurre solo la prima parte del programma (un’ora e mezza circa). Ma alla condizione di lavorare con la sua squadra storica.

Qui è spuntato poi il nodo del regista. Duccio Forzano potrebbe essere sostituito per via di una riforma interna nota come “polo regia”.

“Voleva un altro volto al posto di Corsi”, i rumor

Il vero punto di rottura, però, riguarderebbe la scelta del co-conduttore Gabriele Corsi, come riferito da Fanpage.it. Una decisione che stando a quanto si legge dalle fonti non avrebbe trovato il consulto di Mara. Lei infatti avrebbe preferito un volto più affine a un contenitore di approfondimento come Tommaso Cerno. Per tale ragione Mara Venier avrebbe quindi disertato la presentazione dei palinsesti Rai, dove il progetto con Corsi è stato annunciato come definito.

In più, come si legge su Davide Maggio, la Venier pare sia stata rimossa anche dal ruolo di capo progetto. Pare sia stata sostituita da Fabio Pastrello. Lui a sua volta avrebbe già lasciato l’incarico per approdare al Grande Fratello di Simona Ventura.

Si tratta di indiscrezioni, ma nessuna decisione ufficiale su Domenica In, anche se clima sembra gelido. E mentre in Rai si cerca una mediazione, Mara Venier è stata avvistata durante le registrazioni di Tù sì que vales con Maria De Filippi. Coincidenza o segnale?

Il futuro di Domenica In resta più incerto che mai, a quanto pare!