Ora potrete acquistare l’attico sopra il celebre bar de I Cesaroni (ma attenzione, la cifra è da capogiro)

Andrea Sanna | 6 Marzo 2024

I Cesaroni

L’attico presente sopra il bar de I Cesaroni è in vendita per una cifra da capogiro! Ecco quanto dovrete sborsare!

Durante le puntate de I Cesaroni una delle location era il famoso bar, che Giulio Cesaroni e suo fratello Cesare, chiamavano “bottiglieria”. Lo ricordate? Oggi l’attico presente sopra l’osteria è in vendita per una cifra molto importante!

Quanto costa l’attico del celebre bar de I Cesaroni

L’iconico bar de I Cesaroni è stata una delle location più amate dove si sono svolte gran parte delle dinamiche della storica fiction televisiva di Canale 5. E a quanto pare oggi l’attico presente sopra il bar sarebbe in vendita a una cifra piuttosto elevata.

La celebre e famosa “Garbatella”, dove si sono ambientate le vicende dei fratelli Giulio e Cesare Cesaroni (con la presenza dell’ingombrante e buffo amico Ezio), ha da sempre suscitato interesse nei telespettatori fin dalla sua prima messa in onda.

Pensate che spesso i più nostalgici quando si trovano in visita a Roma fanno tappa proprio lì, per rivivere e riassaporare quasi gli episodi della serie TV. Per chi non lo sapesse il bar de I Cesaroni si trova precisamente in via Roberto Dei Nobili, nel cuore del centro storico della Garbatella.

Luogo di “attrazione” turistica, come detto, oggi ha attirato l’attenzione per un altro motivo. Come si apprende dal sito Leggo.it l’attico che si trova al piano di sopra dello storico bar/osteria, dove si sono registrate le puntate de I Cesaroni, pare sia stato messo in vendita e dovrete sborsare una bella cifra se intendete accaparrarvelo.

Stando a quanto si apprende dal sito pare infatti che la cifra vada a toccare 1.950.000 Euro. Si tratta persino di un prezzo scontato rispetto al prezzo iniziale che andava a superare i 2 milioni di Euro.

Nel dettaglio, per i più curiosi, l’attico si trova al quinto piano, è dotato di un ascensore e ingresso per disabili. Al suo interno ha ben 4 camere da letto, due bagni e due terrazzi. Uno dei quali abbiamo spesso visto nelle inquadrature de I Cesaroni durante le inquadrature degli ambienti esterni. Quindi se volete acquistarlo… fatevi avanti!