I Cugini di Campagna cantano “Zitti e buoni” dei Maneskin sulla Rai (e poi gli lanciano una nuova stoccata) – VIDEO

I Cugini di Campagna cantano Zitti e buoni dei Maneskin

Ormai da settimane sembra esserci una specie di diatriba tra i Cugini di Campagna e i Maneskin. In realtà tutto è iniziato da un outfit della band rock in uno dei tanti eventi a cui hanno partecipato dopo il grande successo mondiale. Stiamo parlando dell’apertura del concerto dei Rolling Stones il 6 novembre.

Il gruppo ha infatti accusato Damiano & co. di averli imitati nel look usato, scrivendo un post sul loro profilo Facebook: «I Maneskin si sono esibiti negli USA, prima dei Rolling Stones, imitando, nel vestire I cugini di campagna. Basta copiare i nostri abiti». Successivamente avevano pubblicato la loro cover di Zitti e buoni scrivendo una frecciatina: “Fate qualcosa di meglio, come noi abbiamo fatto con la vostra “Zitti e buoni “.

L’accusa di imitazione è andata avanti anche nei giorni successivi e proprio i Maneskin hanno deciso di non rispondere direttamente, ma indossare palesemente un look uguale a quello dei Cugini. Oggi, poi, ospiti del programma Oggi è un altro giorno su Rai1 i Cugini di Campagna si sono esibiti con la loro personale versione di Zitti e buoni. Ecco il video:

I Country Counsins cantano i Maneskin su Rai 1 #oggieunaltrogiorno pic.twitter.com/68tgAeekj9 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) November 18, 2021

Insomma, lo scontro continua. Ma in realtà la prima esibizione dei Cugini su questo pezzo risale a più di un mese fa durante un concerto…