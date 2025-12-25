Ecco la classifica relativa al 2025: in vetta Dan Brown, davanti a Joël Dicker Quali sono stati i libri più…

Ecco la classifica relativa al 2025: in vetta Dan Brown, davanti a Joël Dicker

Quali sono stati i libri più venduti in Italia finora? Ecco la classifica relativa al 2025: in vetta Dan Brown, davanti a Joël Dicker.

La top ten

In apertura di Più libri più liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria, sono stati presentati gli ultimi dati sul mercato del libro in Italia.

Quali sono stati, dunque, i libri più venduti in Italia finora?

In vetta alla classifica dei bestseller del 2025 troviamo L’ultimo segreto di Dan Brown, uscito a settembre per Rizzoli. Dopo anni di attesa, dunque, il ritorno dell’autore di bestseller come Il codice da Vinci e Angeli e demoni viene particolarmente apprezzato da lettrici e lettori.

Al secondo posto c’è lo svizzero Joel Dicker, che ha firmato per La Nave di Teseo, lo scorso marzo, La catastrofica visita allo zoo. Sul terzo gradino del podio troviamo Spera, l’autobiografia di Papa Francesco, pubblicata da Mondadori a gennaio 2025.

Fuori dal podio, al quarto posto, Gianluca Gotto con Verrà l’alba, starai bene, pubblicato sempre da Mondadori, a giugno. Quinta posizione per il vincitore del Premio Strega Andrea Bajani, con L’anniversario (Feltrinelli).

Scorrendo la top ten dei libri più venduti in Italia nel 2025 troviamo poi un romanzo pubblicato a novembre 2024 da e/o, Tatà di Valérie Perrin davanti a La felicità nei giorni di pioggia di Imogen Clark, pubblicato da Libreria Pienogiorno a marzo 2025.

Nono posto per Come l’arancio amaro di Milena Palminteri, esordio bestseller pubblicato da Bompiani a giugno 2024 e vincitore del Bancarella 2025. Decimo posto per Aldo Cazzullo con Il Dio dei nostri padri – Il grande romanzo della Bibbia, uscito per Harper Collins a settembre 2024, anche il libro più venduto in Italia in assoluto nel 2024.

Dario Lessa