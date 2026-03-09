Ecco dove la geografia e la politica offrono ancora un rifugio strategico

Sebbene la diplomazia cerchi costantemente di disinnescare le tensioni tra le grandi potenze, molti analisti geopolitici hanno iniziato a mappare i Paesi che offrirebbero maggiori garanzie di sopravvivenza in scenari estremi. In questo contesto, la sicurezza non deriva necessariamente dalla forza militare, quanto piuttosto da una combinazione fortunata tra isolamento geografico, risorse naturali e stabilità delle istituzioni politiche.

Nuova Zelanda al primo posto

La Nuova Zelanda occupa stabilmente il primo posto in queste particolari classifiche grazie alla sua posizione remota nel cuore del Pacifico meridionale. Questo Paese insulare vanta una democrazia solida e una straordinaria autosufficienza alimentare che permetterebbe alla popolazione di resistere anche a un blocco totale dei commerci mondiali. Secondo l’analista di sicurezza internazionale Marcus Greene, la distanza dai principali teatri bellici dell’emisfero boreale rappresenta ancora oggi la migliore linea di difesa contro le devastazioni di una guerra moderna.

Islanda

Spostando lo sguardo verso l’Europa, l’Islanda emerge come un baluardo di resilienza naturale grazie alla sua posizione eccentrica rispetto al continente. L’isola dei ghiacci produce quasi tutta la sua energia da fonti rinnovabili geotermiche e possiede abbondanti riserve idriche e alimentari legate alla pesca. “L’Islanda è intrinsecamente protetta dalla sua stessa natura selvaggia e dalla scarsa densità abitativa che la rende un bersaglio strategicamente poco appetibile per i grandi eserciti,” spiegano gli esperti di logistica della difesa.

Svizzera

Sempre in territorio europeo, la Svizzera continua a rappresentare il simbolo universale della neutralità armata e della preparazione civile contro ogni tipo di minaccia esterna. Il territorio elvetico ospita una rete capillare di rifugi antiatomici capace di accogliere l’intera popolazione, mentre le Alpi costituiscono una barriera fisica che scoraggia qualsiasi tentativo di invasione terrestre. Sebbene il Paese si trovi geograficamente al centro dell’Europa, la sua storica capacità di mediazione diplomatica le conferisce uno status di protezione unico che pochi altri Stati possono vantare.

Cile e Argentina

Oltreoceano, Paesi come il Cile e l’Argentina offrono prospettive interessanti per chi cerca sicurezza lontano dai blocchi militari che dominano la scena nell’emisfero nord. Queste regioni godono di una vasta estensione territoriale e di una produzione agricola così massiccia da garantire la sussistenza interna anche durante lunghi periodi di isolamento internazionale. Gli esperti sottolineano che la varietà climatica dell’America Latina meridionale favorirebbe una resilienza sociale superiore rispetto a nazioni industrializzate che dipendono interamente dalle importazioni tecnologiche e dai circuiti finanziari globali.

In ultima analisi, la sicurezza assoluta rimane un concetto astratto in un mondo dove i cyberattacchi e le armi a lungo raggio possono superare ogni confine. Tuttavia, possedere istituzioni solide e una coesione sociale granitica sembra essere l’unico vero scudo contro il caos che deriverebbe inevitabilmente da un collasso dei sistemi globali. La geografia aiuta certamente a proteggere i confini, ma è la capacità di adattamento collettivo a determinare quali nazioni riuscirebbero a superare indenni le sfide più oscure del nostro secolo.

Dario Lessa

Leggi anche: Gabriella Marano e la prevenzione contro la violenza: presto a teatro in uno spettacolo autobiografico