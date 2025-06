Alla vigilia del concerto a Campovolo, i Pinguini Tattici Nucleari hanno sorpreso alcuni fan accampati con una visita a sorpresa. Hanno regalato loro un sacco a pelo personalizzato e cantato insieme “Pastello bianco” in acustico. Il momento in questione la band l’ha condiviso sui social, conquistando il cuore del pubblico.

La sorpresa dei Pinguini Tattici Nucleari ai fan

Un momento speciale, di quelli che non si dimenticano facilmente. È quello vissuto da un gruppo di fan dei Pinguini Tattici Nucleari, accampati da giorni fuori dalla RCF Arena Campovolo di Reggio Emilia. Luogo dove questa sera la band bergamasca inaugurerà il suo tour negli stadi davanti a 60.000 spettatori.

Nella tarda serata di ieri, Riccardo Zanotti e gli altri componenti del gruppo – Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati – hanno deciso di fare una sorpresa a quei fan che, armati di tende e sacchi a pelo, erano lì da ore per assicurarsi un posto in prima fila.

“Intanto grazie per essere già qui ad aspettarci”, hanno detto sorridendo i Pinguini Tattici Nucleari. Con sé hanno portato anche un regalo simbolico: un sacco a pelo personalizzato con il logo della band.

Ma la sorpresa non si è fermata lì. “Abbiamo appena finito le prove e non abbiamo molta voce. Però, se volete, abbiamo portato una chitarra e possiamo cantare una canzone insieme”, ha proposto il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari. L’invito, accolto con entusiasmo, è virale sui social. In un momento emozionante e intimo, è partita una versione acustica e corale di “Pastello bianco”, uno dei brani più amati del loro repertorio del noto gruppo.

Il tutto è stato documentato dalla band con un video pubblicato sui social, che ha fatto il pieno di visualizzazioni e commenti commossi. Ancora una volta, i Pinguini Tattici Nucleari dimostrano non solo talento musicale, ma anche un legame autentico con il proprio pubblico. E così, prima ancora di salire sul palco, hanno già regalato un ricordo indimenticabile, che siamo certi conserveranno nel cuore.