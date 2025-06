Per la prima volta Helena Prestes interviene dopo le voci di rottura con Javier Martinez, conosciuto al Grande Fratello. La modella smentisce ogni presunto tradimento o crisi e ribadisce di amarlo profondamente. Chiede rispetto e invita a smettere di alimentare fantasie e commenti cattivi.

Le parole di Helena Prestes

Dopo giorni di silenzio e indiscrezioni, Helena Prestes rompe il silenzio e interviene pubblicamente per smentire le voci di rottura con Javier Martinez, conosciuto all’interno della Casa del Grande Fratello durante l’ultima edizione.

Le parole condivise sui social dalla modella brasiliana sono forti e dirette, un messaggio rivolto non solo al pubblico ma anche a chi, nelle ultime settimane, ha alimentato gossip e supposizioni sulla sua vita privata. Specie poi quando si è parlato di un riavvicinamento all’ex Carlo Motta, intervenuto di recente in un’intervista a Fanpage.it per poi pubblicare degli scatti.

“Io spero ancora che la realtà faccia più rumore della fantasia”, scrive Helena. “E la realtà è che io amo Javier e non posso permettere a nessuno di portarmi via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità”.

Una dichiarazione d’amore che suona anche come una presa di posizione contro chi ha parlato di presunti tradimenti e crisi di coppia, spesso basandosi solo su indizi social o frasi interpretate. Helena Prestes chiede rispetto e invita tutti a smettere di commentare con cattiveria, di attaccare le persone coinvolte e di speculare su ciò che – a quanto dice – non è mai accaduto.

“Smettete di commentare, attaccare le persone o parlare di tradimento, questo fa veramente male perché non c’è stato”.

Infine, un messaggio forte e chiaro a chi li ha giudicati: “Prego, fatevi avanti. Prendetevi pure il vostro momento. Noi due intanto continueremo a vivere”.

Storia Instagram Helena Prestes

Parole che sembrano voler chiudere una volta per tutte le polemiche e difendere un amore nato sotto i riflettori ma che, almeno per Helena, continua a esistere fuori dalla Casa e lontano dai pettegolezzi.