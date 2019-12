I Réclame chi sono: età, membri, Sanremo Giovani e Instagram

Tutte le curiosità e news su I Réclame, band in gara a Sanremo Giovani 2019: l’età, i membri del gruppo e dove seguirli su Instagram.

I Réclame età e membri

La band de I Réclame è composta da quattro membri: Marco Fiore (voce e chitarra), Gabriele Roia (basso), Riccardo Roia (tastiere) e Edoardo Roia (batteria). L’età del gruppo oscilla dai 20 ai 28 anni.

A parlare del gruppo è stato uno dei fondatori, Marco, frontman della band:

“Ho conosciuto Edoardo e Riccardo quando eravamo alle elementari, iniziammo a suonare nel tinello sotto casa loro, successivamente si è aggiunto Gabriele, che è il vecchio saggio del gruppo, calcola che la nostra formazione unisce circa un decennio, perché andiamo dai 20 ai 28 anni“.

Ha rivelato il cantante in un’intervista rilasciata a Recensiamo Musica:

“Ad unirci è stata proprio questa passione per la musica, bene o male ascoltavamo tutti in età adolescenziale il rock classico, in più siamo molto legati allo strumento e alla voglia di migliorarci tecnicamente, influenzati anche dal jazz, dalla musica classica e dagli ascolti dei nostri genitori. Insieme ci siamo trovati benissimo, per questo motivo la formazione è sempre rimasta la stessa”.

Così ha parlato di loro Marco. Tra le altre curiosità sulla band sappiamo che Gabriele e Riccardo hanno fatto parte in passato di due importanti formazioni: Fulminacci e Gazzelle.

Ma vediamo qualcosa circa l’esperienza a Sanremo Giovani 2019….

Sanremo Giovani 2019

I Réclame hanno uno stile ricercato, grazie al percorso poliedrico intrapreso che alterna il pop alla musica cantautorale. Come da loro stesso dichiarato si ispirano e traggono spunto dalla musica dell’intramontabile Fabrizio De Andrè e dai Radiohead. Il loro primo album è stato prodotto da Daniele Sinigallia e uscirà nei primi mesi del 2020.

Adesso per la band si è presentata l’opportunità di farsi conoscere ulteriormente grazie a Sanremo Giovani 2019. Superate tutte le selezioni e le semifinali nel programma presentato da Marco Liorni su Rai 1, Italia sì, i due hanno raggiunto l’ambita finale. Il gruppo si esibirà, sul palco del Casinò di Sanremo giovedì 19 dicembre in prima serata sempre su Rai 1 e solo lì scopriremo se i ragazzi riusciranno a coronare il sogno di raggiungere il palco dell’Ariston.

Saranno infatti soltanto 5 i posti a disposizione per la 70° edizione Festival della Canzone Italiana. I concorrenti in gara saranno giudicati da una giuria capitanata Amadeus, che vedrà al suo fianco altri personaggi noti del mondo della tv come Carlo Conti, Piero Chiambretti, Antonella Clerici, Pippo Baudo e Gigi D’Alessio (che va a sostituire Paolo Bonolis).

Entrando nel dettaglio i Réclame porteranno sul palco, “Il viaggio di ritorno“.

Questo il video della canzone presentata a Italia Sì…

Esibizione a Italia Sì – Il viaggio di ritorno

Tra i partecipanti non solo i Réclame. Ci sono infatti: Marco Sentieri, Avincola, Eugenio in via di Gioia, Jefeo, Shari, Fadi, Fasma, Leo Gassmann e Thomas. A loro si aggiungeranno anche i 2 vincitori di Area Sanremo e Tecla Insolia vincitrice di Sanremo Young.

Infine ecco dove seguire la band su Instagram e social…

Dove seguire i Réclame su Instagram

Con una piccola ricerca sul web è possibile trovare sia la pagina ufficiale Instagram della band dei Réclame, sia i loro account personali. Ma andiamo per ordine.

Nel primo, aperto pochi mesi fa, condividono tutto ciò che riguarda il gruppo in generale, mentre in quelli privati condividono anche quella che è la loro vita privata. Ecco di seguito come seguirli:

Attualmente registrano ancora pochi iscritti, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane i loro account verranno invasi dai fan. A loro facciamo il nostro migliore in bocca al lupo per questa meravigliosa esperienza a Sanremo Giovani 2019.

