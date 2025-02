Ilaria Galassi rivela di aver avuto un flirt con Raul Bova in passato: ecco il racconto dell’ex volto di Non è la Rai

Poco prima di abbandonare la casa del Grande Fratello, Ilaria Galassi ha rivelato di aver avuto un flirt con Raul Bova in passato e ha raccontato quello che sarebbe accaduto tra loro.

La rivelazione di Ilaria Galassi

Colpo di scena questa sera al Grande Fratello. Poco fa, dopo la lettura del verdetto del televoto, Ilaria Glassi ha comunicato la sua decisione di volersi ritirare dal reality show. L’ex volto di Non è la Rai ha infatti spiegato: “Ho bisogno di stare a casa e tornare da mio figlio e il mio compagno. Non ci capisco niente di dinamiche e inciuciare. È stata una bella esperienza per me”.

Ma non è finita qui. Prima di lasciare la casa, Ilaria ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte del suo compagno, che poco dopo ha fatto una rivelazione inaspettata. Il fidanzato della Galassi ha infatti raccontato che in passato l‘ex Non è la Rai ha avuto un flirt con Raul Bova, che sarebbe durato all’incirca un mese.

A quel punto, visibilmente imbarazzata, Ilaria Glassi ha svelato cosa sarebbe accaduto con il celebre attore e in merito ha dichiarato: “Cosa è successo? Non posso dirlo. Quanto è durata? Io non dico le mie cose a tutti. Eravamo ancora piccoli non famosissimi. Eravamo in montagna. Nella notte lui si è avvicinato a me, ci siamo fatti delle coccole ma a me non è piaciuto”.

Poco dopo Ilaria ha salutato i suoi compagni e ha definitivamente lasciato la casa del Grande Fratello.