Cosa sta succedendo tra Tony Effe e Giulia De Lellis in questi ultimi giorni? Stando a una recente indiscrezione i rapporti tra loro si sarebbero raffreddati a seguito dei dissing tra il rapper e Fedez.

La segnalazione su Giulia De Lellis dopo i dissing di Tony Effe

Negli ultimi giorni sul web si sono diffusi i video di Fedez contro Tony Effe e viceversa. Entrambi, in un modo e nell’altro, hanno citato diversi personaggi famosi e hanno usato delle frasi molto dure per attaccarsi a vicenda. Non sono mancate le reazioni dei vari Vip, i quali si sono schierati da una parte e dall’altra.

Giulia De Lellis, per esempio, ha messo ‘mi piace’ al brano ‘Chiara‘ del presunto fidanzato. Tuttavia una segnalazione rivela che in queste ore i rapporti tra loro si sarebbero raffreddati. Il tutto sarebbe avvenuto a una sfilata durante la settimana della moda a Milano:

“Segnalazione sulla situazione Giulia e Tony. Pare che dopo i dissing tra lui e gli altri rapper il rapporto si sia raffreddato, seppur non ci sia alcun tipo di astio e odio. Tanto che oggi alla sfilata di GCDS, alla quale era presenti entrambi, Tony era con Tedua e un altro ragazzo (ci sono foto e video di lui che arriva in van senza Giulia).

E anche dopo la sfilata c’è un video che lo ritrae praticamente andare via con lo stesso gruppo di amici iniziale. Tutto molto freddo, inoltre dalle Storie di entrambi si evince quanto ti sto dicendo dato che si sono seduti in posti differenti”.

La segnalazione su Giulia De Lellis e Tony Effe ha avuto origini dal profilo di Deianira Marzano. Al momento non sappiamo che cosa ci sia di vero e dovremo attendere dichiarazioni dei diretti interessati. Noi di Novella 2000 siamo disponibili per qualsiasi rettifica o chiarimento.