Ibrahimovic ‘is on fire’: Dio Zlatan inarrestabile nonostante l’infortunio

Zlatan Ibrahimovic: allenamento anche da infortunato

Zlatan Ibrahimovic non si ferma neanche da infortunato. Il calciatore milanista, sui propri profili social, non perde tempo a mostrare il suo recupero fisico, e lo fa con una Instagram Story dove si allena all’aria aperta insieme al preparatissimo trainer di Buddyfit Federico Corso (che oltre al campione svedese allena anche Diletta Leotta, e ha collaborato con Federica Nargi, Giulia Salemi e altre celebrities).

Un allenamento da fare singolo o in coppia, per fortificare gli addominali e rimanere in forma anche in vista dell’estate.

Lo svedese è stato da poco operato in artroscopia al ginocchio sinistro, con prognosi di otto mesi durante i quali lo vedremo lontano dal campo di gioco. Non per questo però Zlatan Ibrahimovic dice stop a workout pensati per recuperare al meglio la sua condizione. Il fine resta infatti quello di tornare presto ad allenarsi con i compagni.

Per chi è abituato agli allenamenti di Federico Corso, in grado di diversificare esercizi a seconda della persona che ha di fronte, quello per definire il six pack è uno dei più richiesti dal pubblico maschile.

Da una parte costanza, dall’altra esercizi mirati in grado di portare risultati importanti se abbinati ad una buona alimentazione.

Ibrahimovic lo sa, e non a caso è da sempre protagonista di allenamenti condivisi sui social al di fuori dell’inverosimile. Anche durante i periodi di recupero da infortuni, che dimostrano come sia campione dentro e fuori dal campo!

a cura di Victor Venturelli

