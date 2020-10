Iconize non si presenta a Live, Barbara d’Urso furiosa (VIDEO)

2 Barbara d’Urso si scaglia contro Iconize dopo aver finto l’aggressione omofoba

Iconize, l’ex di Tommaso Zorzi, è al centro delle discussioni. Dopo quanto trapelato negli ultimi giorni, sembra che il ragazzo abbia finto un’aggressione omofoba. A Pomeriggio 5, Soleil Sorge aveva confessato l’accaduto: Iconize non è stato davvero aggredito, ma ha messo in scena tutto. Addirittura si sarebbe colpito al viso con dei surgelati. Ovviamente Barbara d’Urso ha dato la possibilità di replica al giovane, invitandolo in studio a Live non è la d’Urso.

L’ex di Zorzi si sarebbe dovuto presentare nella puntata di domenica 11 ottobre, tuttavia alla fine non è andato. Il motivo lo ha spiegato Barbara d’Urso in diretta: il manager ha “diffidato” Iconize dal farlo. Se l’influencer avesse accettato il confronto su Canale 5, allora il suo contratto sarebbe stato stracciato. Alla fine, dunque, il ragazzo ha preferito non presentarsi e Barbara d’Urso ha perciò detto la sua. Avendo rifiutato all’ultimo minuto, la conduttrice si è scagliata contro di lui e contro il suo gesto.

Barbara ha dichiarato di avere letto dei messaggi di lui e Soleil piuttosto inequivocabili e di conseguenza ha condannato fermamente il suo comportamento.

Marco, Iconize, non è presente in puntata a Live #noneladurso! Il perché QUI, ORA pic.twitter.com/u83GS89lxe — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 11, 2020

Il web si è schierato con la padrona di casa nel condannare un gesto, qualora vero, così orribile. Barbara d’Urso ha chiuso il suo sfogo affermando: “Con noi ha chiuso per sempre“. Ci auguriamo comunque che questa storia possa essere spiegata da Iconize al più presto.