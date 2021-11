Ida Platano e l’uscita da Uomini e Donne

Ida Platano ha scelto Diego, dopo due settimane, per uscire dal programma Uomini e Donne e provare a conoscerlo fuori. Prima, però, ha voluto chiarire un discorso con Tina Cipollari, visto che dopo oggi non l’avrebbe più rivista. Queste le sue parole:

Tu attacchi ma hai mai pesato di stare attenta alle parole che si usi?. Mi hai dato della donnetta, non ricordo adesso le parole esatte. Mi hai dato della donna senza carattere. Non ti permetto, Non sai da sola cosa ho costruito Non sono superficiale, né senza carattere e coraggio. Ti sei permessa di dire che la mia amica mi influenza. Quando mi paragoni a Gemma io ne sono fiera e onorata. […] Ho molto rispetto e vi voglio bene. Mi sento parte della famiglia di Maria. Oggi non volevo mancarti di rispetto, ma devi stare attenta perché tocchi dei tasti che mi possono far sentire male.

Tina, allora, ha detto che lei si limita a giudicare ciò che vede nel programma. E le dispiace se si è risentita. Ida Platano, quindi, ha continuato sostenendo che non si possono fare paragoni tra la relazione con Marcello e quella con Diego. Questo perché sono persone diverse. La Cipollari, allora, ha affermato: “Tu non puoi essere diversa nel giro di una settimana. Io ho pensato che forse tu non le piacessi abbastanza“. Dopo un breve intervento anche di Armando, quindi, Diego sbotta e afferma:

Io mi voglio risedere perché non me la sento di muovermi adesso. Non posso vedere una cosa del genere. Non me la sento. Se ha cose irrisolte deve farlo prima. (Tina: Riguardava ciò che ho detto ieri). Un momento del genere… Riesco a vivere almeno una cosa fatta bene? io sono rimasto lì in mezzo da solo. Ho capito che ci tieni a dire un pensiero, ma che io rimango dietro di te, rimango lì a fare lo zimbello in mezzo… Sto in piedi dietro a te a fare cosa? Non mi lasci da solo qui dopo un bacio per parlare con Tina.

La situazione con Ida Platano e Diego, a questo punto, è degenerata…

La Dama di Uomini e Donne cambia idea

A questo punto, quindi, Ida Platano dice con sorpresa: “Non posso stare con uno che dopo cinque minuti si rimette seduto“. Tina, allora, pensa che la reazione di Diego sia stata esagerata e inaspettata. Maria, quindi, rimanda la clip di ciò che ha detto l’uomo poco prima. La Cipollari, allora, continua: “Quando ida ha detto che voleva uscire con te tu sei rimasto immobile. Non te lo aspettavi, ma potrebbe anche essere che hai detto: ‘Ora che faccio?”. Hai detto: “No, no se le cose stanno così io ci ho ripensato“.)

Diego sostiene di aver sbagliato termini a causa dell’emozione e della rabbia verso Ida in quel momento. Si sognava, infatti, un’uscita da Uomini e Donne diversa. Secondo Gianni Sperti si è comportato così perché non vuole uscire davvero dal programma. Diego le chiede di prendere la sua mano e uscire con lui, ma lei non vuole e Gianni interviene asserendo che se fosse nei suoi panni farebbe la stessa cosa. Tina ripete: “Forse non sei sicuro di mantenere le promesse che hai fatto. A volte ci facciamo prendere dall’entusiasmo. Quella reazione mi ha lasciato stupita“.

Ida Platano, quindi, prosegue affermando che ora la dovrà aspettare, non se la sente di uscire con lui ora. Allora Diego risponde:

Io le chiedo scusa ma non la lascio, non me ne vado. Ho sbagliato. Sono stato preso dall’emozione e dal mio carattere impulsivo. Non mi sono reso conto dell’importanza. Io ora ti assecondo, quello che provo per te non cambia. Mi prendo le conseguenze di quello che faccio. Non scappo. Mi dispiace. Non era la paura di uscire con Ida. Io sento di farlo. Me la sono fatta sotto non per Ida ma del momento.

Ida Platano ha, quindi, concluso che poteva dirle subito che se non se la sentiva di uscire oggi poteva dirglielo. E Lui ha replicato che se l’è fatta sotto, ma una volta fuori tutto sarebbe passato. Vedremo cosa accadrà Continuate a seguirci. (QUI per il video completo)

Novella 2000 © riproduzione riservata.