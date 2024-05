Ida è un furia contro Mario e lo caccia dallo studio: “Hai fatto schifo! Hai preso in giro Maria” – VIDEO

NEWS

Debora Parigi | 9 Maggio 2024

Uomini e donne

Oggi a Uomini e donne è andata in onda una puntata davvero infuocata inerente Ida Platano e Mario. Infatti dopo le segnalazioni su una presunta ragazza che sarebbe stata con Mario in un B&B, è spuntato il nome della ragazza. Successivamente il corteggiatore ha confessato di essere stato in quel luogo e così la tronista ha sbottato. Vediamo meglio cosa è accaduto.

Ida Platano furioso con Mario a Uomini e donne

Sono molte puntate che a Uomini e donne è scoppiata la polemica all’interno del trono di Ida Platano. Tutto è partito da una segnalazione su Mario che è stato visto uscire da un B&B con una giovane ragazza. Lui ha sempre negato di essere stato in questo posto, ma la tronista era dubbiosa anche perché le erano state fornite varie prove dalle segnalazioni. Ma ha sempre voluto fidarsi.

Nella puntata di questo pomeriggio, giovedì 9 maggio, di Uomini e donne è spuntato il nome di questa ragazza. Si tratta di un’ex corteggiatrice di Alessandro Vicinanza, ex compagno proprio di Ida. La ragazza avrebbe rivelato alla redazione di essere lei la donna del B&B e che Mario è stato in stanza con lei, senza specificare altro.

Così nel programma c’è stato il confronto tra Ida Platano e Mario dopo quanto accaduto. Di fronte a tutti, il corteggiatore ha ammesso di essere stato nel B&B circa un’ora ma che non è successo nulla con la ragazza. Da qui è partita la polemica con gli opinionisti, specialmente Gianni, che si sono arrabbiati perché aveva sempre negato. Lui ha cercato di convincere Ida, ma lei alla fine è esplosa:

“Ma un pochino non ti vergogni di tutto questo? Davanti a Maria, a tutto uno studio intero e a me hai detto una cosa dove mi sono sempre fidata fino a qualche giorno fa. Hai preso in giro pure Maria. Già mi dà fastidio quando si prende in giro qualcuno che non conosco, figurati uno che mi interessa che prende in giro con queste parole ‘Maria ti giuro non ci sono mai andato in quel B&B’. Hai detto queste parole. Una bugia sopra l’altra! Da quando ti ho conosciuto fino ad adesso mi hai riempito di **** e di qualsiasi tipo di cosa! Non sei mai stato un uomo serio, che mi poteva far vedere un vero interesse! Hai solo giocato con me! Ti sei solo approfittato e hai continuato a giocare senza rispettarmi neanche una volta. Né prima, né durante e né dopo. Dall’inizio alla fine hai fatto schifo!”.

Ida Platano ha mostrato tutta la sua rabbia e delusione per quanto successo e per le prese in giro di Mario. Infatti ha concluso dicendo che non aveva più niente da dirgli e lo ha cacciato dallo studio. Anche gli opinionisti hanno commentato poi contro Mario. Più che altro Gianni ha sottolineato il fatto che prima aveva giurato di non essere mai stato in quel B&B e poi, colto in flagrante, ha ammesso di esserci stato.