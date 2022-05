1 L’ammissione di Ida Platano a Verissimo

Oggi pomeriggio su Canale 5 va in onda l’ultima puntata della stagione di Verissimo. Ospite in studio, per la prima volta, Ida Platano. La discussa e amata dama di Uomini e Donne ha detto di essere molto emozionata. Insieme a Silvia Toffanin ha ripercorso i tratti salienti della sua vita privata e il percorso nel dating show.

Ci si è soffermati poi nello specifico su Riccardo Guarnieri, suo grande amore nella trasmissione di Maria De Filippi, con cui ha vissuto continui tira e molla. Queste le parole di Ida Platano:

“Anche se avevo conosciuto altri due uomini, Sossio e Angelo, ma ho deciso poco dopo di proseguire solo con lui. Perché è stato un colpo di fulmine. Sì, un amore fatto di alti e bassi. Se sono stata male? Tanto, sì. Te la dico in una frase. Ma sembra quasi come se avessi raccolto da terra la mia anima e l’avessi rimessa dentro. Non avevo mai sofferto così tanto, perché ripeto il matrimonio è stato un fallimento. Ma così tanto per amore no. Con Riccardo è stata una cosa diversa. Un sentimento che cresce, si evolve, si coltiva e diventava sempre più grande e immenso” (VIDEO CLICCANDO QUI)

Ma cosa prova oggi Ida Platano per Riccardo Guarnieri? A rivelarlo è stata lei stessa a Verissimo: “Non è amore, è amore immenso. Lui? Non ti so rispondere. Non lo so. Secondo me lui è tanto orgoglioso, però io penso proprio di sì. Quando ci siamo trovati a cena abbiamo parlato tanto. Sembrava come il primo incontro, ero emozionatissima. Ci guardavamo negli occhi. Ci siamo anche toccati. È stato come il primo incontro! No, non c’è stato alcun bacio ma spero ci sarà”. (VIDEO CLICCANDO QUI)

Dopo queste dichiarazioni di Ida Platano è stato mandato in onda un filmato della puntata di ieri di Uomini e Donne…