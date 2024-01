NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Gennaio 2024

Uomini e donne

Sono ormai trascorse alcune settimane da quando Ida Platano ha dato il via al suo percorso a Uomini e Donne come tronista. Tuttavia nelle ultime un gesto social dell’ex Dama ha fatto ipotizzare che la scelta sia vicina.

Sta per arrivare la scelta di Ida Platano?

Sappiamo tutti che Ida Platano è da anni una delle più amate protagoniste di Uomini e Donne. Quest’anno tuttavia l’ex Dama del Trono Over, dopo la fine della storia con Alessandro Vicinanza, ha deciso di rimettersi in gioco ed è così tornata in studio in un ruolo inedito. A sorpresa infatti Ida è stata scelta come nuova tronista del Trono Classico e di certo questa decisione ha lasciato stupiti i fan del programma. In queste settimane così la Platano ha dato il via al suo percorso e ha iniziato la conoscenza con alcuni dei suoi corteggiatori.

Tuttavia qualcosa nelle ultime ore ha fatto ipotizzare al web che Ida sia molto vicina alla scelta. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione anonima, nella quale si legge che la tronista è stata avvistata a Napoli in compagnia di Mario, uno dei suoi pretendenti. Chi segue il programma sa bene che tra i due fin dal primo momento c’è stata una particolare sintonia e in questi giorni stiamo assistendo all’evoluzione del loro rapporto.

Nel mentre ieri sera Ida Platano, dopo l’esterna con il suo corteggiatore, ha postato una storia su Instagram che sembrerebbe essere, secondo i più, proprio una dedica a Mario. Nello scatto si nota un aero, con la seguente didascalia: “Il motore è il cuore di un aereo. Ma il pilota è la sua anima”.

A quel punto i più si sono convinti che Ida sia vicina alla scelta, che potrebbe dunque ricadere proprio su Mario. Ma come terminerà il percorso della Platano?