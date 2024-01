NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Gennaio 2024

Grande Fratello

Non tutti sanno che in passato Massimiliano Varrese, dopo diversi successi professionali, è stato il protagonista del videoclip di una famosa e controversa canzone, che all’epoca suscitò clamore.

Il retroscena su Massimiliano Varrese

Nel bene e nel male senza dubbio Massimiliano Varrese è uno dei più grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello. Fin dal primo giorno infatti il celebre attore, da tempo nel cuore del grande pubblico, si è messo in gioco entrando in diverse dinamiche, alcune delle quali hanno fatto a lungo discutere il web. Ancora oggi Varrese è uno degli inquilini più chiacchierati in rete e di certo in molti si chiedono cosa accadrà nel resto del suo percorso. In queste ore intanto è stato portato alla memoria dei social un vecchio lavoro di Massimiliano, di cui probabilmente non tutti sono a conoscenza.

In passato infatti l’attore è stato il protagonista del videoclip di una famosissima e allo stesso tempo controversa canzone. Di quale parliamo? Nientemeno che di “Luca era gay” di Povia. Varrese, che fu contattato dal regista Marco Carlucci a seguito di diversi successi professionali, vestì i panni del protagonista del brano, che fu anche in gara al Festival di Sanremo 2009, classificandosi al secondo posto.

Proprio nel corso della quarta serata della kermesse musicale, lo stesso Massimiliano Varrese, insieme a Rossella Infanti, salì sul palco dell’Ariston durante la performance dell’artista. Senza dubbio il pezzo all’epoca suscitò non poco clamore e fece a lungo discutere il pubblico e il web.

Nel mentre Massimiliano a oggi continua il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello e senza dubbio nel corso delle prossime settimane ci regalerà ancora grandi emozioni. In molti intanto vedono già l’attore come uno dei possibili finalisti di questa edizione. Non resta che attendere però per scoprire cosa accadrà durante le puntate successive del reality show.