Vincenzo Chianese | 25 Marzo 2024

In queste ore ad attirare l’attenzione del web è stata una storia social pubblicata da Ida Platano. Secondo i più infatti la tronista sarebbe vicina alla scelta.

Ida Platano lascia Uomini e Donne?

Sono ormai anni che il pubblico di Uomini e Donne ha fatto la conoscenza di Ida Platano. Come sappiamo infatti per svariato tempo l’attuale tronista del dating show è stata una delle protagoniste assolute del Trono Over e alcune delle sue storie hanno appassionato tutti i fan del programma. Dopo la fine della relazione con Alessandro Vicinanza però Ida ha deciso di tornare nuovamente all’interno della trasmissione e così ha dato il via a un nuovo percorso, stavolta sedendosi sulla celebre poltrona rossa del Trono Classico.

In questi mesi dunque la Platano ha fatto la conoscenza dei suoi corteggiatori e attualmente sono due i pretendenti che stanno cercando di conquistare il suo cuore: Mario e Pierpaolo. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa di inaspettato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Sui suoi profili social Ida Platano ha pubblicato una misteriosa storia che sembrerebbe essere uno spoiler sul suo futuro a Uomini e Donne. La tronista ha infatti postato un brevissimo momento di una vecchia puntata del dating show, con il seguente messaggio per Maria De Filippi: “Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine a Maria. Il tuo aiuto è stato prezioso in ogni momento. Ti voglio bene con tutto il mio cuore”.

Secondo i più Ida sarebbe vicina alla scelta e dunque nel corso della prossima registrazione di Uomini e Donne potrebbe lasciare definitivamente il programma. Tuttavia c’è anche chi ha ipotizzato che la Platano, scontenta dei suoi corteggiatori, abbia deciso di abbandonare il trono, tornando a casa da sola. Ma cosa sarà accaduto in realtà? Non resta che attendere la nuova registrazione per saperne di più in merito.