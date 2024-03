NEWS

Andrea Sanna | 25 Marzo 2024

Grande Fratello

Eccoci con le news in vista della finale del 25 marzo del GF. Scopriamo insieme le anticipazioni del Grande Fratello per stasera!

Ci siamo! Stasera va in onda la finale del GF! Chi vincerà questa edizione? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni del Grande Fratello in programma per l’ultima puntata!

Anticipazioni Grande Fratello puntata finale di oggi

L’attesa è finita! Stasera va in scena l’ultimo atto di questa edizione del GF. Quali sono le anticipazioni del Grande Fratello in vista della finale?

Per prima cosa scopriremo chi tra Greta, Letizia e Sergio raggiungerà l’unico e solo slot vuoto per la finale. Il televoto ci riserverà qualche colpo di scena? Chissà!

Chissà non possa fare ritorno nella Casa anche Paolo, uscito dalla Casa a un passo dalla finale, per una sorpresa a Letizia. Staremo a vedere! Così come un pensiero per Greta e Sergio. Ma solo stasera vedremo cosa succederà.

In settimana è successo poco e i concorrenti hanno vissuto in serenità queste giornate, tra risate e momenti spensierati. L’uscita degli ultimi concorrenti ha lasciato spiazzati coloro che sono rimasti in gioco.

LEGGI ANCHE: Perla teme di venire ‘assalita’ dai fan mentre fa shopping dopo il GF: “Ci sarà troppa gente, è un problema”

Si potrebbe parlare però delle critiche di Perla a Giuseppe, che hanno portato quest’ultimo a replicare. Così come la reazione di Beatrice al bacio di Garibaldi prima del suo addio alla Casa. Non è nemmeno escluso che Beatrice possa scoprire le parole dell’ex gieffino a Verissimo. O magari lo farà direttamente sabato quando tutti saranno ospiti di Silvia Toffanin, chissà!

Stando alle anticipazioni del Grande Fratello tra le altre sorprese della serata potrebbe non mancare un pensiero per tutti i concorrenti arrivati già in finale. Per Massimiliano potrebbe esserci magari la sua ex Valentina o magari la figlia e altri membri della sua famiglia. Insomma le emozioni non mancheranno.

Si pensa invece che per Beatrice possano esserci i suoi due figli Valentino ed Elia, da capire se in presenza o attraverso qualche video. Anche Simona dovrebbe vedere qualcuno a lei molto caro, così come Rosy che potrebbe riabbracciare suo marito Paolo o magari i suoi bambini. Per Perla infine potrebbe arrivare ancora una volta Mirko o forse qualche altro membro della sua famiglia, come sua sorella. Chissà!

(IN AGGIORNAMENTO)

News ultim’ora concorrenti: le anticipazioni del Grande Fratello

Tra le news della ultim’ora del Grande Fratello non dovrebbero mancare le sorprese anche da parte degli ex concorrenti. Alfonso Signorini aveva anticipato che ci sarebbe stata un qualcosa che avrebbe coinvolto tutti i concorrenti. Si pensa probabilmente a una coreografia o qualcosa di simile che possa unire tutti i protagonisti di questa edizione.

Sicuramente, secondo le anticipazioni del Grande Fratello, i concorrenti saranno tenuti a fare delle scelte importanti stasera, fino alla proclamazione del vincitore. E, come detto, non mancheranno le emozioni!

Anticipazioni Grande Fratello e le percentuali sondaggi

Per l’ultima volta Novella2000.it vi ha chiesto, mediante un sondaggio, il parere a voi lettori. Chi deve vincere il Grande Fratello? Avete votato numerosi e vi siete espressi. Oggi vi sveliamo i risultati con tutte le percentuali.

Secondo le vostre scelte a vincere dovrebbe essere Beatrice Luzzi con il 51% dei voti. Alle sue spalle al 30% vediamo Perla Vatiero. Successivamente a giocarsi il terzo posto Greta Rossetti, Massimiliano Varrese e Rosy Chin al 4% (pochi voli li dividono). Infine al 3% Letizia Petris, Sergio D’Ottavi al 2% e Simona Tagli all’1%.

Se dovesse andare in questo modo dunque Beatrice e Perla dovrebbero spegnere le luci della Casa del GF e l’attrice vincere questa edizione.

Sempre Novella2000.it sul sito vi ha chiesto di votare anche il vostro preferito di quest’ultima settimana del Grande Fratello. Voi lettori avete incoronato ancora Beatrice Luzzi con il 49%.

Il Grande Fratello a che ora va in onda stasera

Questa sera la finale e dunque l’ultima puntata del GF va in onda dalle ore 21:35. Dopo una serie di anticipazioni sul Grande Fratello, prenderà il via la puntata, dove non mancheranno le sorprese e colpi di scena.

Grande Fratello: dove e quando va in onda

Dove e quando va in onda il Grande Fratello! Anche stasera per l’ultima puntata il programma va in onda su Canale 5, come detto dalle 21:35!

La trasmissione però, per l’ultima volta in questa stagione, va in onda su Mediaset Infinity, sito e app e sul sito ufficiale del Grande Fratello.

Non dimenticate anche che oggi l’avventura con il GF si concluderà con le strisce quotidiane in onda su Canale 5, Italia 1 e Rete 4:

Alle 10:57 su Canale 5; 11:50 su Rete 4; 12:15 e alle 13:00 su Italia 1. Poi: alle 13:40 su Canale 5; 18:15 su Italia 1; 18:50 su Rete 4.

I concorrenti del Grande Fratello chi sono?

Come detto stasera è in programma la finale del Grande Fratello e in gioco tra le donne sono rimaste: Beatrice Luzzi, Greta Rossetti, Letizia Petris, Perla Vatiero, Rosy Chin e Simona Tagli.

Degli uomini ricordiamo invece sono rimasti Massimiliano Varrese e Sergio D’Ottavi.

Chi sono gli eliminati di questa edizione del Grande Fratello? Partiamo da Claudio Roma, Marco Fortunati, Lorenzo Remotti, Arnold Cardaropoli. A seguire: Samira Lui, Valentina Modini, Giselda Torresan, Jill Cooper, Angelica Baraldi, Mirko Brunetti e Sara Ricci. Nel lungo elenco, sempre in ordine di uscita, troviamo: Rosanna Fratello, Monia La Ferrera, Vittorio Menozzi, Stefano Miele. Nella lista ci sono ancora: Grecia Colmenares, Anita Olivieri e Paolo Masella. A loro si sono aggiunti infine: Alessio Falsone, Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi,

Al GF non sono mancati dei ritiri: Heidi Baci (adesso al GF Vip 3 in Albania), Giampiero Mughini, Ciro Petrone, Alex Schwazer e Marina Fiordaliso e Marco Maddaloni.

Queste sono le anticipazioni sul Grande Fratello, in onda stasera con la finale, dove scopriremo il vincitore di questa edizione!