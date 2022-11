Idee regalo Guinot per Natale 2022: un pensiero che fa bene

sponsor

Redazione | 30 Novembre 2022

Le proposte di Guinot per il Natale 2022, confezioni regalo eleganti per prendersi cura di sé e di chi si ama: le celebri creme o i buoni

Il Natale Guinot 2022 si veste con i colori della tradizione: bianco, oro, rosso, ma con un’immagine moderna e contemporanea. I suoi prodotti sono racchiusi in eleganti pochon (borse morbide) bianchi, adornati di pois metallizzati e con i codici colori Guinot.

Ogni pochon, oltre alla crema, racchiude una mini taglia in omaggio. E se si vuole regalare un trattamento o un percorso in istituto, il buono regalo è racchiuso in eleganti scatole o in una busta moderna ed elegante.

Le idee regalo targate Guinot per Natale 2022

Il Natale è condivisione, felicità. Regala e regalati Guinot!