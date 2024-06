Manca davvero poco al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, e per l’occasione hanno ricreato una foto molto tenera a sette anni di distanza dalla prima volta.

La foto di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Ormai ci siamo, questo pomeriggio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser convoleranno a nozze con una festa piena di amici celebri e non. Nella giornata di ieri hanno organizzato un evento per pochi intimi così da celebrare il momento con i famigliari e lontani da occhi indiscreti.

Come location la coppia ha scelto la Toscana, per la precisione presso la Villa Medicea La Ferdinanza di Artimino, frazione di Carmignano, in provincia di Prato. La sposa vestirà un abito realizzato da Atelier Emé, lo stesso che ha scelto anche Diletta Leotta per il proprio matrimonio.

LEGGI ANCHE: Ignazio Moser canta una dolce serenata per Cecilia Rodriguez la notte prima delle nozze (VIDEO)

Tra gli invitati, invece, ci aspettiamo di vedere ovviamente Belen Rodriguez con i figli Santiago e Luna Marì, ma anche l’ospite musicale Tananai. In tutti dovrebbero essere presenti quest’oggi almeno 200 persone, una grande festa attesissima anche da tutti i fan che hanno seguito il loro amore nel corso degli ultimi sette anni.

Se ben ricordate all’inizio della loro storia avevano scattato una foto in bianco e nero mentre si baciavano a letto. A distanza di sette anni, a un giorno dal matrimonio, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno voluto riproporre la scena creando una sorta di parallelismo. In descrizione leggiamo: “La mia persona preferita ha una bella faccia e ha il sorriso di un angelo“.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sette anni fa e oggi

Parole piene d’amore che hanno fatto sciogliere i cuori di tutti i fan. Adesso non vediamo l’ora di poterli finalmente vedere vestiti da sposo e sposa nel giorno più importante delle loro vite. La cerimonia probabilmente si terrà nel pomeriggio mentre il party questa sera.