1 Il debutto al cinema di Ignazio Moser

Ignazio Moser ha deciso di provarci! Per l’ex gieffino arriva una delle occasioni a cui non poter proprio rinunciare: entrare a far parte del mondo del cinema. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez debutta come attore e la presentazione della pellicola e di questo progetto è arrivata durante il Festival del Cinema di Venezia, giunto alla sua 79esima edizione.

Chiaramente Ignazio Moser, come ha poi anche spiegato sui social, non crede che concentrerà il suo futuro su questa strada e non pensa che diventerà attore, ma mai dire mai nella vita. Intanto coglie questa opportunità al volo e durante la manifestazione ha potuto così raccontare le emozioni del debutto.

Nel corso della conferenza stampa Ignazio Moser ha preso la parola e rivelato: “Faccio parte dei ‘nuovi’. Non posso nascondere che era uno dei miei sogni nel cassetto partecipare a un film, questo è potuto accadere grazie a Christian e gli altri. Mi è stata data una grande occasione. Spero di riuscire a dare, come ho sempre fatto nella mia vita il massimo”.

Riguardo al suo ruolo nella pellicola, come raccolto da 361 magazine, Ignazio Moser ha detto: “Il mio personaggio, Lorenzo, è, come me, uno sportivo. È un ex calciatore. Avrà un momento di vita un po’ travagliato, avrà una liaison platonica con Roberta. Come ho già detto, è la mia prima esperienza e cercherò di metterci tutto”, ha concluso.

Nel cast oltre a Ignazio Moser troviamo anche Michela Persico, moglie del calciatore della Juventus Daniele Rugani, ma anche Emanuele Bosi e non solo. La regia è affidata, invece, a Cristian De Mattheis. Di seguito le altre dichiarazioni rilasciate da Moser…