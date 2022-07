Cecilia Rodriguez non andrebbe d’accordo con la madre di Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez coinvolta nel divorizio dei genitori di Ignazio Moser?

Da un po’ di tempo si parla del divorzio dei coniugi Moser, genitori di Ignazio Moser. La notizia ha fatto molto scalpore poiché Francesco Moser e Carla Merz si sono mostrati sempre molto affini, uniti, insomma una coppia stabile a tutti gli effetti. Il divorzio, dopo 40 anni, è stata quindi una vera e propria doccia fredda. Ma ancora di più lo sono i rumor che vedrebbero coinvolta Cecilia Rodriguez in tutto questo.

Sì perché il settimanale Di Più (come riporta il sito Gossip e TV) ha avuto delle notizie da alcune fonti. Si tratterebbero di amici della famiglia che hanno raccontato dettagli decisamente succulenti. Secondo queste voci, la signora Merz, da sempre donna riservata e lontana dalle luci della ribalta, non avrebbe apprezzato molto la scelta del terzogenito Ignazio di entrare nel mondo dello spettacolo. Alcuni amici dell’ex coppia avrebbero raccontato: “Quando Ignazio è entrato al Grande Fratello Vip Moser e la moglie hanno iniziato a litigare”.

Ma cosa c’entra in tutto questo la sorella di Belen? Pare che Cecilia Rodriguez non sia stata molto apprezzata dalla suocera. Sì perché la storia dei due ex gieffini fece molto scalpore in tutta Italia e anche nel loro paese. Tutta la storia di tradimenti (Cecilia stava con Francesco Monte) e poi la relazione con Ignazio non sarebbero andati proprio giù alla signora Carla.

A questo si aggiunge anche la presenza, nella loro casa, di tutta la famiglia Rodriguez. In particolare alla madre di Ignazio Moser non sarebbe proprio piaciuta Belen. “A differenza di Francesco, Carla non si è mai fatta scattare una foto con Cecilia”, continuano le fonti citate dal magazine. E infatti i fan hanno notato cher non esistono foto di Cecilia Rodriguez in compagnia della suocera.

Comunque sembra che Francesco Moser e Carla Merz fossero separati ormai da circa quattro anni e solo ora di recente è arrivato il divorzio. L’ex coppia vive in due case separate: lui a Palù di Giovo, lei a Trento con la figlia Francesca. Lo sportivo ha assicurato che con l’ex moglie non c’è alcun astio o rancore e che la rottura è avvenuta in maniera pacifica.

Ci teniamo a precisare che noi abbiamo riportato solo il rumor che sta girando e non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati. A tal proposito, nel caso volessero rilasciare qualsiasi dichiarazione, noi siamo ad assoluta disposizione.

