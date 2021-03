1 La faccia di Ignazio Moser

Nelle ultime ore il ciclista non ha passato dei momenti molto belli. Ignazio Moser, infatti, è rimasto vittima di un piccolo incidente che ha coinvolto la sua faccia. Questo, quindi, gli ha provocato un leggero sanguinamento, ma nulla di grave. Lo si capisce subito, infatti, dalla foto postata nelle Stories di Instagram. Come possiamo vedere anche di seguito, infatti, nonostante il sangue gli coli sul volto, si dimostra piuttosto allegro.

Ma come è capitato l’infortunio? Per il momento non ha rilasciato molti dettagli su quanto gli è capitato. Sappiamo, però, che si trovava a Catania per un evento inaugurale di 21PadelArena, come riporta anche il sito Bigodino.it. Si tratta, infatti, ella prima struttura indoor del Sud Italia dedicata al padel. Questo sarebbe uno sport simile al tennis molto diffuso in America Latina e, solo di recente, anche nel nostro Paese. Secondo a quanto riportato, prima di farsi male, lui e Jeremias Rodriguez stavano giocando una partita con l’ex calciatore Nicola Ventola e il volto di Uomini e Donne Nicolò Brigante.

Ignazio Moser, poi, qualche ora dopo è apparso nello stato in cui lo vede nell’immagine sopra, con la faccia rigata dal sangue. Tra gli hashtag anche “pedal“. Si può, perciò, ipotizzare che l’infortunio sia avvenuto proprio durante il match. Nonostante i nove punti di sutura, il ciclista ha preso con leggerezza la situazione e ha tranquillizzato subito tutti i suoi fan. in una delle Stories seguenti, inoltre, mostra un gonfiore intorno all’occhio e un taglio sul sopracciglio. Lui, però, ha ironizzato sulla vicenda dicendo: “Dovreste vedere l’altro comè finito“.

Qualche ora fa è tornato su Instagram e ha comunicato con i fan che sta bene e ha fatto con loro un simpatico gioco, sempre relativo all’incidente. Scopriamo quale…