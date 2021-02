1 Cecilia Rodriguez e Ignazio tifano Tommaso

Nonostante siano passati alcuni anni da quando Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, sembrerebbe che i due siano ancora molto affezionati al reality. A seguito della disavventura di qualche giorno fa, quando l’ex ciclista ha svelato di essere stato derubato in casa sua, la coppia sta cercando di superare questo spiacevole inconveniente. Così ieri sera sia Cecilia che Ignazio hanno deciso di trascorrere del tempo in relax, guardando proprio la diretta del Grande Fratello Vip 5.

Pare anche che sia Cecilia Rodriguez che Ignazio Moser stiano facendo il tifo per Tommaso Zorzi. Sia la showgirl che l’ex ciclista infatti hanno postato sui loro social alcune storie a favore dell’influencer milanese, sperando nella sua vittoria. Il gieffino nel mentre proprio ieri sera è stato eletto terzo finalista, dopo Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli, di questa lunga edizione, e solo tra due settimane sapremo se sarà lui a vincere il programma. In attesa di scoprirlo, leggiamo le parole di Cecilia a favore di Tommaso:

“Tommaso io sono con te. Spero che tu possa vincere questa edizione, perché te lo meriti”.

Pare dunque che sia Cecilia Rodriguez che Ignazio Moser stiano per tifando per Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5. Ma cosa accadrà nei prossimi giorni? Sarà davvero l’influencer milanese a vincere questa edizione? Non resta che attendere lunedì 1 marzo per scoprirlo.