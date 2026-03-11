L’attore di Hollywood trasforma il rito dell’aperitivo in un business salutista insieme ai soci storici di Casamigos

Il fascino intramontabile di George Clooney torna a scuotere il mercato del beverage. Dopo aver segnato la storia dell’industria con la vendita miliardaria della tequila Casamigos, l’attore premio Oscar ha deciso di puntare tutto su una nuova frontiera. Si chiama Crazy Mountain ed è la lager analcolica che promette di rivoluzionare il nostro modo di intendere la socialità senza rinunciare al gusto.

Questa nuova avventura imprenditoriale si poggia su basi solide e collaborazioni collaudate nel tempo. Clooney ha infatti riunito la squadra vincente composta da Rande Gerber, marito di Cindy Crawford, e dal geniale Mike Meldman per colmare un vuoto nel mercato. I tre partner hanno osservato con attenzione le tendenze globali notando come il segmento delle bevande senza alcol sia diventato il più dinamico del settore.

Il cowboy solitario

Il design della lattina richiama immediatamente le atmosfere del grande cinema americano proponendo l’immagine iconica di un cowboy solitario a cavallo. Crazy Mountain sarà disponibile in due varianti studiate per rinfrescare il palato, ovvero la versione lager classica e quella più frizzante aromatizzata al lime. La produzione avviene negli Stati Uniti seguendo un processo di fermentazione innovativo che limita naturalmente lo sviluppo di gradazione alcolica durante la lavorazione.

Proprio Rande Gerber ha spiegato al New York Post le motivazioni profonde che hanno spinto il trio verso questa sfida artigianale e commerciale. “Abbiamo notato che la gente ama ancora il rito della lattina ghiacciata aperta con gli amici dopo il lavoro ma non vuole più l’alcol”, ha dichiarato l’imprenditore. Secondo i soci, il piacere di una pausa dopo una partita di golf o una passeggiata non deve necessariamente passare per lo stordimento dei sensi.

Business miliardario

I dati economici confermano che l’intuizione di Clooney poggia su un mercato globale che oggi vale tra i venti e i venticinque miliardi di dollari. Le nuove generazioni stanno riducendo drasticamente il consumo di alcolici preferendo opzioni che tutelino il benessere fisico senza però sacrificare la componente estetica. La birra analcolica cresce così molto più velocemente rispetto alla versione tradizionale diventando un vero e proprio status symbol per i consumatori moderni.

La distribuzione di Crazy Mountain inizierà entro la fine dell’anno in alcuni mercati selezionati negli Stati Uniti e attraverso una piattaforma digitale dedicata. Successivamente il prodotto raggiungerà ogni angolo del paese per poi puntare probabilmente alla conquista dei banconi europei e dei resort più esclusivi. Ancora una volta, George Clooney dimostra di saper leggere i cambiamenti della società trasformando una semplice esigenza salutista in un successo cinematografico da bere.

Dario Lessa

