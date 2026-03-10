Il celebre organizzatore Anthony Russo torna a dominare la scena milanese con eventi esclusivi che coinvolgono le icone più famose del jet set mondiale tra il Just Me e il Pineta

L’organizzazione e la direzione artistica della vita notturna a Milano sono tornate saldamente nelle mani di un unico protagonista. Come riportato da BollicineVip, Anthony Russo, celebre patron del brand Temptationsglam Events Milano e proprietario di un’agenzia di super modelle, ha ripreso a gestire le feste più esclusive della città. Il centro gravitazionale di queste attività è il JUST ME, rinomata meta internazionale dove il patron della struttura, Stefano, ha affidato a Russo il compito di curare eventi legati a moda, spettacolo, sport, musica, cinema, teatro, politica e televisione. Anthony Russo è un vero guru del settore, attivo da ben 38 anni nel cuore della movida milanese.

Trentotto anni di carriera tra icone mondiali

La figura di Anthony Russo è conosciuta per essere quella di un professionista visionario, creativo e serio, diventato un punto di riferimento fin dai primi anni novanta. La sua carriera è costellata di successi che hanno attirato l’attenzione non solo della stampa italiana ed europea, ma persino del New York Times. Tra i traguardi più significativi si ricorda l’organizzazione del 50° compleanno di Pelé in occasione dei mondiali di Italia 90, oltre alla partecipazione a eventi con leggende come Ayrton Senna, Carol Alt, Jean Claude Van Damme, Mike Tyson, Silvester Stallone e Steven Seagal. Russo viene descritto come l’organizzatore più discusso di Milano e della penisola, un uomo che ha saputo costruire un background tale da meritare la corona di King dell’organizzazione, accoglienza e festeggiamenti.

Una lista infinita di celebrità e stilisti

L’ala protettrice di Anthony Russo ha accolto negli anni i nomi più altisonanti del panorama internazionale come Prince, Madonna, Leonardo Di Caprio, Robert De Niro, Danny De Vito, George Clooney e Monica Bellucci. Non mancano le icone della moda come Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Gianfranco Ferré, Missoni, Valentino, Jean Paul Gaultier e Karl Lagerfeld. Anche i grandi nomi del jet set italiano hanno celebrato con lui, tra cui Silvio e Paolo Berlusconi, Sophia Loren, Raffaella Carrà, Maria De Filippi, Mara Venier, Gerry Scotti, Belen Rodriguez, Paolo Bonolis, Amadeus, Linus e Albertino. Moltissimi altri volti noti come Aida Yespica, Edoardo Costa, Diego Abatantuono, Ale & Franz e Alex Belli hanno espresso gratitudine per l’ottima riuscita delle sue serate.

Il futuro degli eventi tra Just Me e Pineta

Le prossime stagioni milanesi saranno caratterizzate da una programmazione senza precedenti coordinata da Anthony Russo, dove si incontreranno diverse forme d’arte e settori professionali. L’attenzione ai dettagli sarà a dir poco maniacale per ogni evento, che si tratti di compleanni, anniversari, presentazioni di libri o calendari ufficiali legati alle testate giornalistiche più rilevanti. Gli addetti ai lavori del jet set potranno incontrarsi nuovamente presso il JUST ME e il Pineta di Milano per partecipare a una kermesse infinita di appuntamenti. Molti vip, legati a Russo da conoscenze trentennali, hanno già confermato la loro fiducia per la gestione delle future produzioni televisive e mondane che verranno comunicate attraverso i canali social e il web.

