“Buen Camino” firma un debutto da record e umilia i kolossal americani. Un successo travolgente al botteghino natalizio

Mentre le luci degli alberi illuminavano il Natale degli italiani, una tempesta comica si abbatteva con forza inarrestabile su tutte le sale cinematografiche della penisola. Il ritorno di Checco Zalone con il suo nuovo lungometraggio intitolato “Buen Camino” ha polverizzato ogni aspettativa commerciale durante la frenetica giornata del venticinque dicembre. Con un incasso stratosferico di oltre cinque milioni di euro, l’attore pugliese ha occupato quasi l’ottanta per cento dell’intero mercato cinematografico nazionale in poche ore. Questi numeri incredibili riportano finalmente il botteghino italiano ai fasti gloriosi del duemilaundici, superando persino l’attesissimo kolossal internazionale firmato dal celebre regista James Cameron.

Retroscena e segreti della produzione

La sapiente regia di Gennaro Nunziante ha saputo ancora una volta incorniciare la satira pungente del comico in una narrazione capace di unire le famiglie. Alcune indiscrezioni suggeriscono che Zalone abbia riscritto gran parte della sceneggiatura durante le riprese per rendere il finale ancora più graffiante e vicino all’attualità. Si mormora inoltre che la produzione abbia blindato il set in Spagna per evitare che trapelassero online le battute più politicamente scorrette della pellicola. Gli esercenti cinematografici festeggiano oggi un successo omogeneo da Nord a Sud, confermando che il pubblico desiderava semplicemente una storia autentica per tornare a ridere.

Il trionfo della commedia sugli effetti speciali

Nemmeno gli effetti speciali spettacolari dei nuovi alieni blu hanno potuto contrastare la verve irresistibile di un artista che conosce perfettamente l’anima del popolo. Molti testimoni raccontano di lunghissime code davanti ai cinema già dalle prime ore del pomeriggio, trasformando la visione del film in un vero evento collettivo. Mentre le proiezioni continuano a registrare il tutto esaurito, l’industria culturale italiana guarda con rinnovata speranza a questo incredibile miracolo firmato dalla storica coppia d’oro. Il fenomeno Zalone dimostra che il cinema di qualità, quando parla alla pancia della nazione, non teme alcuna concorrenza straniera o piattaforma di streaming.

