Chi è il fratello di Mattia Camorani de Il Collegio 7

Mattia Camorani è uno degli studenti de Il Collegio 7, la cui nuova edizione inizia questa sera alle ore 21:20 circa su Rai 2. Proviene da Faenza, in provincia di Ravenna, e ha 15 anni. Di lui il sito RaiPlay dice:

“Alla scuola preferisco di gran lunga la riviera romagnola». Parola di Mattia, 15 anni di Faenza (RA), che la mamma definisce «energia pura». Instancabile, il ragazzo adora fare sport, andare a ballare e al mare, trascorrere il tempo con gli amici e divertirsi. Non sta mai fermo neppure in classe e non sopporta le regole.

Dover rimanere seduto al banco per lui è una «prigione». Sicuro di sé e del suo aspetto fisico, il giovane da grande sogna una carriera nel mondo del cinema e non nasconde di riscuotere un certo successo con le ragazze… Come se la caverà con la rigida disciplina de “Il Collegio”? E con le compagne di studi?“.

Ma sapete che Mattia Camorani de Il Collegio 7 ha un fratello famoso? Si chiama Thomas e fa di mestiere l’attore. Lui è nato nel 2001 e ha alle spalle diverse partecipazioni a film e serie TV su Netflix. Lo abbiamo visto, infatti, in Summertime (2020) accanto ad Ludovico Tersigni nei panni di Manu e nel film Sotto il sole di Riccione.

Ecco, quindi, chi è Thomas Camorani, fratello di Mattia Camorani. Per quest’ultimo, infine, ricordiamo che l’esperienza nel reality di Rai 2 inizia il 18 ottobre 2022 per proseguire mercoledì 19 ottobre. Dalla settimana dopo in poi, però, ogni appuntamento sarà soltanto il martedì sera. Vedremo se riuscirà ad arrivare alla fine del suo percorso oppure se verrà cacciato per qualche comportamento ritenuto inaccettabile.

