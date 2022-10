Chi è Mattia Camorani de Il Collegio 7? Età e Instagram

Ecco che cosa sappiamo di Mattia Camorani del reality Il Collegio 7 su Rai 2. Dall’età al profilo Instagram.

Chi è Mattia Camorani

Nome e Cognome: Mattia Camorani

Data di nascita: 2007

Luogo di Nascita: Faenza (Ravenna)

Età: 15 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @mattia_camorani

Mattia Camorani età e biografia

Chi è Mattia Camorani, alunno de Il Collegio 7? Nasce a Faenza nel 2007. La sua età, quindi, è di 15 anni. Non abbiamo informazioni sulla sua altezza o sul suo peso. Non ci è dato nemmeno sapere quale percorso di studi ha voluto intraprendere alle superiori.

Oltre alla madre e al padre ha anche un fratello, Thomas, il quale lavora come modello e attore. Lui, infatti, è apparso nella serie TV Summertime e nel film Sotto il sole di Riccione, entrambi prodotti di Netflix.

Passiamo, ora, alla vita privata…

Vita privata: Mattia Camorani de Il Collegio è fidanzato?

Della vita privata di Mattia Camorani de Il Collegio 7 non abbiamo molte informazioni. Specialmente dal punto di vista sentimentale non sembra essere fidanzato. Anzi, gli piace molto andare alla conquista delle ragazze:

Le ragazze più belle si trovano verso Riccione. Piaccio abbastanza alle ragazze. Poi magari ce n’è qualcuna che mi ha dato palo, però peggio per lei.

La madre del figlio afferma: “Per me Mattia è energia pura. Non sta mai fermo. Mi auguro possa trovare una ragazza che gli piaccia più delle altre“. A questa affermazione il figlio risponde: “Vabbè, anche se ce ne sono due o tre… Quelle che ci sono, le prendo“.

Dove seguire Mattia de Il Collegio 7: Instagram e social

Dove seguire Mattia Camorani sui social? Non lo troviamo su Twitter o Facebook. Lui è presente, però, su TikTok dove posta alcuni video.

Su Instagram ha pochissime foto ma mette giornalmente delle stories.

Mattia Camorani a Il Collegio 7

Mattia Camorani inizia l’avventura a Il Collegio 7 a partire dal 18 ottobre 2022 su Rai 2 alle ore 21:10 circa. Nella descrizione del video di presentazione su RaiPlay leggiamo:

“«Alla scuola preferisco di gran lunga la riviera romagnola». Parola di Mattia, 15 anni di Faenza (RA), che la mamma definisce «energia pura». Instancabile, il ragazzo adora fare sport, andare a ballare e al mare, trascorrere il tempo con gli amici e divertirsi. Non sta mai fermo neppure in classe e non sopporta le regole.

Dover rimanere seduto al banco per lui è una «prigione». Sicuro di sé e del suo aspetto fisico, il giovane da grande sogna una carriera nel mondo del cinema e non nasconde di riscuotere un certo successo con le ragazze… Come se la caverà con la rigida disciplina de “Il Collegio”? E con le compagne di studi?“.

Vediamo, ora, gli alunni de Il Collegio…

Gli alunni de Il Collegio 7

Ma quali sono gli alunni che fanno parte della classe de Il Collegio 7 oltre a Mattia Camorani? Scopriamolo insieme con la seguente lista:

Non solo troveremo alcune new entry nel cast dei professori, ma anche la voce narrante della nuova edizione de Il Collegio sarà diversa. Nino Frassica va a sostituire Giancarlo Magalli.

Il percorso di Mattia Camorani a Il Collegio 7

Il giovane Mattia Camorani comincia il percorso ne Il Collegio 7 a partire dal 18 ottobre 2022. Molto presto scopriremo quali marachelle combinerà e se verrà ripreso dai sorveglianti e dai professori. Vi terremo aggiornati.

1° settimana: IN AGGIORNAMENTO

Novella 2000 © riproduzione riservata.