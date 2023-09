Spettacolo

Vincenzo Chianese | 23 Settembre 2023

Nuovi professori in arrivo a Il Collegio 8

Tra poche ore su Rai 2 parte ufficialmente Il Collegio 8 e tanta è l’attesa di scoprire quest’anno cosa accadrà. Tutto è pronto per la nuova edizione del docu reality, e senza dubbio anche stavolta non mancheranno le emozioni. Diverse sono le novità previste per il programma, a partire dalla nuova voce narrante, che per la prima volta sarà Stefano De Martino. Il conduttore partenopeo infatti prenderà il posto di Giancaro Magalli, e in merito a Tv Sorrisi & Canzoni ha affermato: “È una cosa che mi lusinga e gratifica. Riconoscere qualcuno dalla voce vuol dire che le cose in qualche modo funzionano e che sei diventato parte della quotidianità delle persone”.

Nel mentre è stato rivelato che stavolta gli alunni (che sono ben 23) dovranno vivere nel 2001, e senza dubbio in molti sono curiosi di capire cosa si ambienteranno in un’epoca più moderna rispetto alla precedenti edizioni. Intanto in queste ore è arrivata una notizia che sta già facendo discutere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

A Il Collegio 8 infatti arriveranno ben 5 professori Vip. Di chi parliamo? Andiamo a scoprirlo. Il primo a varcare le porte dell’istituto sarà Antonio Orefice, direttamente da Mare Fuori. L’attore terrà infatti una lezione di teatro. A seguire arriverà il cantautore Leo Gassmann, che naturalmente terrà una lezione di canto. Sarà poi la volta di Joe Bastianich per un’imperdibile lezione di lingua inglese. Raimondo Todaro terrà invece una masterclass di latino-americano e infine Barbascura X terrà una lezione di fisica.

Di certo dunque quest’anno non mancheranno le emozioni e in molti attendono di vedere la reazione degli alunni quando arriveranno i cinque professori Vip. Non resta dunque che attendere domani sera per la prima puntata della nuova edizione del docu reality. Appuntamento su Rai 2 alle 21.25.