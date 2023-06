NEWS

Nicolò Figini | 1 Giugno 2023

Una ex studentessa de Il Collegio ha aperto un profilo OnlyFans. Ecco tutto quello che ha affermato in merito

Ex studentessa de Il Collegio su OnlyFans

Il Collegio da ormai diversi anni diverte e tiene incollati i telespettatori con le avventure dei ragazzi e delle ragazze che decidono di prendervi parte. Una volta usciti dal programma, di solito, ottengono grande visibilità sui social e a volte questa viene usata per portare avanti temi per loro molto importanti.

Stiamo parlando, per esempio di Maria Sofia Federico, la quale ha rilasciato una lunga intervista a FanPage. Nel corso della chiacchierata ha parlato del suo percorso nel reality di Rai 2:

“Tempo fa ho dichiarato di aver partecipato al Collegio solo per i followers. Avendo un bacino d’utenza molto ampio sul mio canale Instagram, avevo bisogno di far arrivare i miei messaggi a più persone possibili. Ho sempre avuto lo scopo di cambiare le cose servendomi della visibilità, che comunque avevo già prima della partecipazione al programma”.

In seguito, l’ex studentessa de Il Collegio ha rivelato di aver aperto un profilo su OnlyFans, sito a pagamento che viene solitamente utilizzato per caricare dei contenuti per adulti. Si è iscritta a febbraio e lo considera un vero e proprio lavoro, ma il suo sogno è quello di diventare una regista:

“In tutta onestà vorrei spostarmi su PornHub perché è una piattaforma pubblica che mi permetterebbe di far vedere i miei contenuti a più persone possibili. A me piacerebbe diventare una regista porno e fare cose à la Erika Lust.

Vorrei sia stare dietro che davanti alla macchina e ovviamente non vorrei si pagasse un abbonamento, mi piacerebbe quelle cose arrivassero a più persone possibili”.

