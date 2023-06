NEWS

Nicolò Figini | 1 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Continuano le tensioni con Helena Prestes

Anche oggi pomeriggio, all’interno del nuovo daytime de L’Isola dei Famosi 2023, abbiamo assistito a delle tensioni tra Helena Prestes e gli altri naufraghi. Ma partiamo dall’inizio per capire al meglio tutto quello che è successo. Lo spirito dell’Isola ha messo Helena, Pamela e Fabio davanti a una difficile scelta.

Da una parte, davanti a loro, avevano un piatto con un cheeseburger a testa, mentre dall’altra un vassoio con sette cheeseburger. Insieme hanno dovuto decidere se mangiare soltanto loro quei panini senza darne agli altri oppure se rimanere a digiuno e sfamare i loro compagni di viaggio.

Per Pamela e Fabio la decisione è quasi stata istantanea, ovvero cedere il cibo. Helena, invece, aveva un’idea diversa:

“Io subito ho pensato di mangiare qui perché non lo vedono. Ed è positivo che non lo vedono. Possiamo anche dire che era piccolino, non lo so…”.

Fabio, però, dal canto suo avrebbe voluto dare agli altri naufraghi il cibo ricevendo una porzione di riso in cambio: “L’idea di nascondere e non dirlo…“. Helena Prestes si è subito difesa interrompendolo e aggiungendo che non ha mai parlato di nascondere i cheeseburger al resto del gruppo. Da qui è nata la discussione con la Camassa: “Dai, basta! Stiamo facendo una bella cosa. Non voglio parlarne io“. Alla fine, però, si è lasciata convincere: “Va bene, sono d’accordo“.

Non appena il resto dei naufraghi ha scoperto il gesto fatto da Helena sono arrivati i ringraziamenti. Ma alla fine la verità è stata rivelata e Lo Cicero in confessionale si è domandato: “Ma quante maschere ha ancora? Saranno cadute tutte?“. Nemmeno Marco Mazzoli ha risparmiato i commenti parlando con Pamela: “Oggi con questa bugia… Prima è venuta da me a dirmi che è stata lei a farci mangiare… Poi neanche voleva dircelo“.

Helena Prestes, sentendosi attaccata da tutto il gruppo è anche scoppiata a piangere davanti all’amica Nathaly Caldonazzo. Quest’ultima l’ha consolata cercando di farle forza. Seguiteci per altre news.