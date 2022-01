1 Il gesto della mamma dell’ex protagonista de Il Collegio

Sono passati alcuni mesi da quando Maria Sofia Federico ha partecipato alla sesta edizione de Il Collegio, diventando in breve una delle protagoniste più amate del docu reality. Solo qualche ora fa l’ex collegiale ha festeggiato il suo 17esimo compleanno, e naturalmente non sono mancati centinaia di messaggi. A compiere un gesto eclatante però è stata la mamma di Maria Sofia, che in occasione di questa giornata ha deciso di tatuarsi la faccia di sua figlia!

La signora Antonella Catalano ha voluto incidersi per sempre sulla pelle il volto di sua figlia, e naturalmente lo scatto è stato condiviso sui social. Ma non solo. La mamma dell’ex protagonista de Il Collegio ha anche postato un tenero messaggio, che ha emozionato il web. Queste le dichiarazioni della madre di Maria Sofia Federico:

“Amore mio, tu sei ciò che non si può spiegare, sei parte della mia anima ma anche del mio cuore. Non potrei mai rinunciare a te che per me sei ossigeno. Sei la confusione che è riuscita a mettere ordine nella mia vita e a farmi capire quale fosse il senso di tutto. Sei la cosa più bella che io abbia mai fatto, un vero e proprio capolavoro. Buon compleanno vita mia, la tua mamma”.

Naturalmente il gesto della mamma di Maria Sofia non è passato inosservato e in queste ore non si è parlato d’altro. Dal suo canto l’ex protagonista de Il Collegio ha commentato il tatuaggio di sua madre con parole tenerissime, affermando:

“Mia mamma si è fatta un altro tatuaggio con la mia faccia. Come ama un pesci, non ama nessuno“.

