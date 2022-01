1 Il rapporto tra Delia e Alex: lei spiega come funziona

Delia Duran ormai è sempre più disinibita nel trattare la sua storia con Alex Belli e ciò che li ha legati in questi 3 anni di relazione. Nel giro di pochi giorni la modella ha già lanciato diverse bombe, svelato come in realtà tra lui e Soleil Sorge ci sia stato qualcosa di più di un semplice legame di amicizia. A seguire sempre Delia ha spiegato che il rapporto con suo marito è “libero”, confessando poi di provare attrazione anche verso le donne facendo coming out dopo il precedente a Live Non è la d’Urso.

Ieri Delia Duran si è ritrovata a tavola a chiacchierare con Miriana Trevisan, Manila Nazzaro e Jessica Selassié. Le prime due hanno chiesto dei chiarimenti su lei e Alex Belli. Le delucidazioni da parte della gieffina sono giunte poco dopo quando ha ammesso, come raccolto da Biccy:

“Bisogna parlare chiaro: io non sono libera di avere un rapporto con Jessica o con un altro uomo senza il mio uomo. Questo non è amore libero. L’amore è universale, può essere amore per un’amicizia, per un cane, per un cibo.. Posso anche utilizzare il termine ‘amore’ se ho grande ammirazione. L’amore libero è questo”.

Questa quindi la filosofia di Delia Duran. Ma non è finita qui, perché la discussione è andata avanti…