Torna la Petolicchio a Il Collegio?

Questa edizione de Il Collegio 7 vede l’assenza di alcuni insegnanti storici e tra loro si avverte particolarmente la mancanza della professoressa Maria Rosa Petolicchio. L’insegnante nei giorni scorsi ha chiarito la sua posizione e rivelato i motivi dell’assenza. La Petolicchio ha spiegato di essere stata fuori e di non conoscerne le reali scelte della produzione del programma, aggiungendo di esserci rimasta molto male. La stessa docente ha anche svelato se in futuro ci sarà o meno occasione di rivederla nel docu-reality. Lei è stata piuttosto chiara.

Ma il nuovo spot, che anticipa quella che sarà la prossima puntata de Il Collegio, ha lasciato tutti di stucco. Come mai? Ascoltando il video abbiamo udito le seguenti parole: “La novità più importante di questa settimana è la professoressa Petolicchio“, ha detto il Preside Paolo Bosisio. Sempre dal promo nel sentire il nome della professoressa gli allievi de Il Collegio hanno commentato con un secco: “Non ci credo”, poiché anche loro a conoscenza dell’assenza dell’insegnante. Dal video non vengono rivelati però ulteriori dettagli.

Questo video in pochi secondi ha fatto il giro del web e i fan de Il Collegio 7 si domandano cosa ci sia realmente dietro. Davvero torna la professoressa Petolicchio? In tutto questo potrebbe esserci una spiegazione. Come fa notare anche Webboh la docente ha una sorella di nome Annamaria che, nemmeno a dirlo, fa l’insegnante di materie umanistiche e svolge questo mestiere presso il Liceo Gallotta di Eboli e l’Università degli Studi di Salerno.

Si presume dunque che la sorella della Petolicchio potrebbe arrivare a Il Collegio come insegnante al posto della supplente Beatrice Fumagalli, come già precisato durante la prima puntata. Vedremo se sarà realmente così! Lo scopriremo durante la puntata di martedì.

