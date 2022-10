Chi è Beatrice Fumagalli de Il Collegio 7? Età e Instagram

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Beatrice Fumagalli, insegnante di Storia e Geografia de Il Collegio 7, dall’età, alla vita privata, al fidanzato, a dove seguirla sui social e su Instagram e TikTok.

Beatrice Fumagalli età e biografia

Leggiamo tutte le informazioni riguardanti la biografia di Beatrice Fumagalli. L’insegnante di Storia e Geografia de Il Collegio 7 nasce nel 2004. La sua età è dunque di 28 anni. Non conosciamo però la data esatta e il luogo di nascita.

Non conosciamo nemmeno le informazioni riguardanti la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo però che Beatrice ha una laurea triennale in Lettere Moderne e una magistrale in Editoria e Comunicazione. Attualmente studia per ottenere la seconda laurea magistrale in Filologia Moderna.

Volete sapere qualcosa in più sulla vita privata della Fumagalli? Andiamo a vedere tutto quello che sappiamo in merito.

Vita privata

In molti sono curiosi di conoscere qualche informazioni sulla vita privata di Beatrice Fumagalli.

Il web infatti si sta già chiedendo se l’insegnante di Storia e Geografia de Il Collegio 7 abbia un fidanzato. La risposta è sì!

Beatrice è infatti legata sentimentalmente a Mattia. I due, come si evince dai social, hanno una relazione da diversi anni.

Scopriamo adesso dove è possibile seguire la Fumagalli.

Dove seguire Beatrice Fumagalli: Instagram e social

Volete sapere dove seguire Beatrice Fumagalli sui social? Andiamo a scoprire i suoi profili.

L’insegnante de Il Collegio 7 ha una pagina Instagram, che vanta ben 64,3 mila follower. Ma non solo.

Beatrice anche dei profili su TikTok e Facebook, dove è seguitissima.

Ma cosa sappiamo sulla sua carriera? Scopriamolo.

Carriera

Dopo la laurea, Beatrice Fumagalli ha iniziato a lavorare come docente. Si definisce una una professoressa precaria. Lavora infatti come supplente.

L’insegnante è anche una vera star del web e sui social è seguitissima. Proprio su Instagram Beatrice ha annunciato l’uscita del suo primo libro.

Libro

Il 25 ottobre esce il primo libro di Beatrice Fumagalli, intitolato Sopravvivere A(lla) Scuola. Proprio sui social la tiktoker in merito ha affermato:

“Quando da bambina mi chiedevano: “Bea cosa vuoi fare da grande?”. Io di getto rispondevo: “Voglio scrivere”. Non sapevo cosa, non sapevo né quando né perché, ma prendevo la penna e scrivevo. A 7 anni ho scritto un libretto sul mio cartone animato preferito “Magica Doremì”, l’ho fatto stampare dai miei genitori e l’ho regalato alla mia maestra Luisa. A 10 anni ho cominciato a perdere una diottria dopo l’altra, perché passavo le mie giornate a divorare libri. Ora ho 28 anni, mi mancano 6 diottrie per occhio, ma ho scritto un libro per una vera casa editrice. Questa volta la storia che ho raccontato è la mia, quella di una supplente precaria nel mondo della scuola. Un sistema scolastico che fa acqua da tutte le parti, ma che noi insegnanti cerchiamo di tenere insieme, con le unghie e con i denti. Ma ora lo posso dire ad alta voce: HO SCRITTO UN LIBRO”.

Nel 2022 nel mentre per Beatrice arriva anche la prima opportunità televisiva: Il Collegio 7.

Beatrice Fumagalli a Il Collegio 7

Martedì 18 ottobre su Rai 2 parte ufficialmente Il Collegio 7. La nuova e attesa edizione del docu reality questa volta sarà ambientata nel 1958, e di certo non mancheranno risate, colpi di scena e tante emozioni. 20 gli alunni che si metteranno alla prova con questa nuova ma dura esperienza, e nel corso delle varie puntate potrebbe accadere di tutto. Quest’anno nel mentre ad arrivare come insegnante di Storia e Geografia c’è Beatrice Fumagalli, che per la prima volta debutta sul piccolo schermo e va a sostituire Luca Raina. Come se la caverà la professoressa? Non resta che attendere per scoprirlo.

Ma chi sono i professori de Il Collegio 7? Oltre al preside Paolo Bosisio, troviamo Andrea Maggi, che torna a coprire il ruolo di insegnante di Italiano ed educazione civica. Tra le new entry troviamo invece Guido Airoldi (Disegno ed Educazione Artistica), Marie France Baron (Lingua Francese), Giovanni Belli (Matematica e Scienze), Annalisa Bufacchi (Laboratorio), Mauro Simonetti (Educazione Fisica), Alberto Zanetti (Canto) e Andrea Zilli (Dattilografia).

Nel mentre però facciamo la conoscenza dei 20 alunni del programma.

Gli alunni de Il Collegio 7

Ecco chi sono i 20 alunni de Il Collegio 7:

