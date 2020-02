Nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere su Il confronto, canzone di Marco Masini in gara a Sanremo 2020: il testo, il significato e il video.

Il confronto testo della canzone di Marco Masini a Sanremo 2020

Per Marco Masini si avvicina il nono Festival della canzone Italiana, di cui due da vincitore nel 1990 nella categoria Novità e nel 2004 tra i Big, e un terzo posto nel 1991. Voluto fortemente dal direttore artistico Amadeus, per il cantautore toscano si presenta l’occasione di Sanremo 2020 con la canzone, Il confronto.

Il brano Il confronto anticipa l’uscita del disco che festeggia i suoi primi 30 anni di carriera e il tour nei teatri. Il pezzo è stato scritto dallo stesso cantante insieme a Federica Camba e Daniele Coro, autori tra gli altri di Laura Pausini e Alessandra Amoroso, per citarne alcuni.

Vediamo insieme una parte di testo della canzone di Marco Masini, pubblicata da TV Sorrisi e Canzoni:

“E in quello specchio a urlare “cambia faccia”

Non sei arrivato qui per sbaglio

Hai dato tutto il peggio

Ma hai fatto del tuo meglio

E no la vita non è giusta

È che il passato ci esce dalla testa

Come canzoni dalla radio

Amori nell’armadio

Un po’ ti odio un po’ ti amo

Ma oltre la paura del confronto

Hai vinto tutto“

Già da qui si evince quanto sia intimo e personale la canzone scelta da Marco Masini per questo Sanremo 2020. Andiamo a capirne ora il significato dell’intero testo de Il confronto…

Il significato della canzone

Il confronto è una canzone autobiografica quella che Marco Masini ha deciso di portare a Sanremo 2020, che ha un significato molto profondo. Non c’è cosa più complessa di guardarsi dentro e dire la verità a se stessi. Nel brano infatti vi un’intera analisi tra refusi e passaggi che potevano essere affrontati meglio e cosa si dovrebbe migliorare.

Durante il racconto, Marco Masini ripercorre la sua storia, quella di un uomo che a 55 anni ancora non è diventato padre, della sua dedizione per la musica che l’ha portato a viaggiare in giro per il mondo e la grande passione per il calcio, in particolare per la Fiorentina.

Si tratta quindi di una canzone a dir poco personale dove Masini si confida senza filtri, riportando nel testo tutto se stesso, dai suoi fallimenti in amore alle delusioni della vita. Ma a parlarne e darne un ulteriore chiarimento sul significato è lo stesso Marco Masini a TV Sorrisi e Canzoni:

«Io festeggio i miei 30 anni di musica: c’è l’emozione del primo Festival, con in più una maturità e un’età anagrafica che mi permettono di raccontare la storia di tanti uomini. La canzone nasce dall’esigenza di affrontare me stesso con una canzone pop, con le caratteristiche che mi appartengono, quindi con momenti di romanticismo ma anche di forte rabbia e di consapevolezza».

Ha raccontato il cantante al settimanale di gossip e televisione.

Vediamo infine dove è possibile trovare il video de Il confronto, la nuova canzone di Marco Masini in gara a Sanremo 2020.

Il confronto video della canzone

Ora che abbiamo appreso sia il testo che il significato de Il confronto, possiamo dirvi che è pronto ad essere diffuso anche il video ufficiale della canzone che Marco Masini porterà sul palco di Sanremo 2020 per la prima volta durante le cinque serate.

E proprio il video della canzone sarà distribuito dall’artista attraverso tutte le sue pagine social e ovviamente anche grazie al suo canale Youtube.

A coincidere con l’uscita del video anche il sito ufficiale di Sanremo 2020 caricherà, al termine dell’esibizione, il video con la performance di Marco Masini con la sua canzone. In questi anni da quando ha fatto il suo debutto al Teatro Ariston non ha mai deluso le aspettative, riuscendo varie volte a classificarsi sia sul podio che tra i primi 10.

A Marco auguriamo una bella avventura al Festival di Sanremo!

