Un pomeriggio straordinario per coppie innamorate che vogliono trasformare ogni dettaglio del loro matrimonio in un’esperienza emozionante e indimenticabile Open…

Un pomeriggio straordinario per coppie innamorate che vogliono trasformare ogni dettaglio del loro matrimonio in un’esperienza emozionante e indimenticabile

Open Day Sposi 2025 a Villa Renoir regala un pomeriggio unico, ricco di ispirazioni e momenti speciali. Domenica 30 novembre, a partire dalle 16.30, tutte le coppie che stanno organizzando il loro matrimonio potranno partecipare a un evento completamente gratuito, organizzato in collaborazione con START-UP EVENTS di Penny Alfieri. Decine di professionisti del settore wedding offriranno consigli creativi, servizi su misura e idee originali, accompagnando ogni coppia nella progettazione del loro giorno perfetto.

Un ingresso da favola: la magia del Natale ti avvolge

Gli ospiti troveranno un’atmosfera natalizia fin dall’arrivo, grazie al Villaggio di Natale, che anticipa l’incanto dei matrimoni invernali. Villa Renoir ospita moltissimi matrimoni nel mese di dicembre, quando luci scintillanti e scenografie spettacolari rendono ogni celebrazione davvero speciale e memorabile.

Emozioni e spettacoli dal vivo per tutta la giornata

L’Open Day propone un percorso coinvolgente ricco di esperienze artistiche e visive, tra cui:

Performance dal vivo di artisti eleganti e sorprendenti , capaci di catturare l’attenzione e entusiasmare tutti gli ospiti

Pianoforte sospeso con video mapping , uno spettacolo unico che trasforma lo strumento in un’opera d’arte luminosa in continuo movimento

Pianoforte circondato da centinaia di candele , un’installazione romantica e suggestiva che regala emozioni intense e ricordi indimenticabili

Zona cerimonia civile completamente allestita , per mostrare come una celebrazione in villa può diventare elegante, raffinata e memorabile

Diretta streaming sulla pagina ufficiale di Villa Renoir , prodotta da Dorian Events , per chi desidera vivere l’evento anche da lontano

Video mapping tridimensionale, proiezioni 3D spettacolari che trasformano ogni spazio e regalano momenti magici

Programma completo della giornata

Dalle 16.30 – Accoglienza, visite guidate della villa e allestimenti studiati per ogni stile matrimoniale

18.30 – 20.30 – Aperitivo a buffet per tutti i partecipanti, accompagnato da intrattenimento dal vivo

Ore 20.45 – Sfilata di abiti da sposa, a cura di Maria Pia Creazioni e acconciature di Claudio Lapenna , in collaborazione con la redazione di The Real Wedding e White Magazine, per scoprire le tendenze e le nuove collezioni bridal 2025

Ore 21.10 – Estrazione dei premi offerti dai partner e spettacolo “Villa ReNoir Show”

Gran Finale – Emozionante spettacolo pirotecnico per concludere la serata con ricordi indimenticabili

L’ingresso è completamente gratuito e aperto a tutte le coppie. Registrarsi in anticipo garantisce un’accoglienza ottimale e un pensiero speciale attende ogni coppia presente.

Villa Renoir ti invita a vivere la magia del tuo matrimonio futuro, offrendo esperienze uniche e ispirazioni straordinarie per rendere il tuo giorno davvero indimenticabile.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X