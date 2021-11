Roberto Farnesi è diventato papà

Roberto Farnesi, attore che interpreta Uberto Guarnieri dalla stagione 3 de Il Paradiso delle Signore, è diventato papà per la prima volta. Lo ha annunciato, infatti, lui stesso sul proprio profilo Instagram attraverso un post. Nell’immagine, che potete vedere anche qui sotto, lo vediamo in ospedale con il braccio una bambina che dovrebbe chiamarsi Mia. Nella descrizione dello scatto, inoltre, leggiamo “Buongiorno Principessa!“. Tantissimi gli auguri da parte di amici e colleghi celebri, ma anche dei suoi fan.

Roberto Farnesi insieme alla figlia

A dare alla luce la figlia ci ha pensato la compagna Lucya Belcastro. Lei, a differenza del fidanzato che ha 52 anni, ne ha 25 ed è una ex studentessa totalmente estranea al mondo dello spettacolo. Sappiamo, infatti, che nasce in Toscana, come riporta anche il sito True News, nel 1996 e ha frequentato l’Università di Lingue a Firenze. Purtroppo non abbiamo a disposizione altri dettagli in quanto il suo profilo Instagram è privato ad oggi. Ma come è nata la loro storia d’amore?

Roberto Farnesi e Lucya hanno fatto la rispettiva conoscenza nel 2015 e da quel momento non hanno più voluto lasciarsi. L’arrivo della figlia ha sicuramente reso ancora più profondo e forte il loro legame, inondando la loro vita di felicità. Non si conoscono altri dettagli perché, molto probabilmente, ci tengono in particolar modo alla loro privacy. Nel frattempo, però, l’attore si gode il successo de Il Paradiso delle Signore, soap che va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai 1.

In passato l’attore, inoltre, aveva parlato della sua relazione con Lucya diverso tempo fa nel corso di un’intervista con Visto TV. Rivediamo insieme le sue dichiarazioni a riguardo per scoprire maggiori dettagli sulla loro storia d’amore…

L’amore per Lucya Belcastro

In occasione dei primi 4 anni di vita insieme, celebrati nel 2018, Roberto Farnesi aveva affermato:

A novembre abbiamo festeggiato i primi quattro anni in cui Lucya ed io stiamo insieme. E ormai posso dire che ho trovato davvero la donna giusta che cercavo da tanto tempo. Difatti non ho mai vissuto un fidanzamento così lungo in tutta la mia vita. E soprattutto ininterrotto, che è la cosa più importante. Voglio dire che Lucya e io non ci siamo mai lasciati neppure per un giorno. A volte è infatti inevitabile vivere qualche momento di tensione e di rottura, invece per ora tra noi tutto è sempre filato liscio.

Parlando nello specifico di Lucya Belcastro, invece, Roberto Farnesi ha raccontato:

È una ragazza che si dà da fare ed è molto in gamba nonostante la giovane

età: è laureata in lingue e ne parla correttamente tre e lavora in una grossa azienda di abbigliamento di Pisa dove le stanno affidando incarichi sempre più importanti. Abitiamo insieme ormai da due anni, lei è molto indipendente nella sua giornata, rispetta i miei spazi di lavoro e le mie libertà senza interferire. E questa, per quanto mi riguarda, è una cosa fondamentale in un rapporto. Come tutte le donne, detto fra noi, ogni tanto interferisce anche lei. Ma lo fa meno rispetto alle altre fidanzate che ho avuto e che non sono sopravvissute alla relazione con me, evidentemente perché non rispettavano le mie libertà. Devo dire che Lucya mi è d’aiuto anche nel mio locale: se io non ci sono, quando lei stacca dal suo lavoro va al ristorante a controllare che tutto fili per il verso giusto.

All’epoca, inoltre, aveva già raccontato del suo desiderio di paternità e oggi, finalmente, si è realizzato. Facciamo, quindi, i nostri più cari auguri a Roberto Farnesi e Lucya. Continuate a seguirci per altre news.