Il Premio Dei Megaliti alla stilista Yvonne Paiano

Moda e solidarietà. È Yvonne Paiano la stilista green di origine salentina che durante la pandemia ha realizzato e donato mascherine in tessuto a medici e malati in tutta la penisola, da Nord a Sud, a essersi aggiudicata il Premio Dei Megaliti 2022.

L’evento, giunto alla IX edizione, si è svolto il 15 agosto a Giurdignano, piccolo comune del leccese noto per essere il giardino megalitico d’Italia.

Una serata, ideata dall’amministrazione comunale e l’Ensamble Tito Schipa, che ogni anno omaggia un grande della musica e premia un salentino che abbia saputo distinguersi nell’imprenditoria, nella musica o nella danza.

“Abbiamo scelto lei – afferma il sindaco Monica Gravante – perché è una stilista conosciuta a livello internazionale, che veste personaggi illustri e ha saputo dare il meglio di sé anche nell’ambito sociale”.

Durante l’incontro si è svolta poi una sfilata di dieci abiti realizzati dall’artista e indossati da cinque modelle salentine e una bergamasca.

Infine, Yvonne Paiano ha donato alla comunità di Giurdignano un abito da lei creato e indossato dalla figlia, la cui parte inferiore raffigura i siti neolitici e sarà mostrato sul red carpet alla Biennale di Venezia.

“È stato un onore per me partecipare e ricevere il riconoscimento”, afferma Paiano. “È un traguardo molto importante, e per questo ringrazio quanti hanno collaborato”.

a cura di Mattia Pagliarulo

