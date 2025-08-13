Il primo album dell’artista Rioel, l’esordio che fa rumore
Arriva il primo album di Rioel
Con “Rioel”, il primo album, l’artista Valerio Di Bernardo debutta nel panorama musicale con undici brani intensi tra pop e rock.
L’esordio di Rioel
Si intitola semplicemente Rioel il primo, attesissimo album di Valerio Di Bernardo, in arte RIOEL, giovane artista abruzzese ma vive da diversi anni a Como, che con questo lavoro discografico fa il suo ingresso ufficiale nel panorama musicale nazionale. Composto da 11 tracce, l’album è un concentrato di energia, emozioni e personalità, in cui si fondono sonorità pop e rock, con un’impronta stilistica ben definita e un’identità sonora che affonda le radici in una forte tradizione italiana, arricchita da diverse contaminazioni.
Il risultato è uno stile autentico e riconoscibile, che riporta al centro l’essenza del rock moderno, troppo spesso dimenticato, ma qui rivisitato con voce graffiante e grinta contagiosa. Un’attenzione particolare è stata già riservata dai media: i singoli in anteprima, Il verbo amare, Ciò che sei e Anima sono stati infatti presentati da TGCOM24 e su Mediaset Infinity a testimonianza del crescente interesse nell’ambito musicale mainstream. Anche su YouTube inizia ad esserci sul serio, già presente nelle classifiche italiane.
Tra i brani più significativi spiccano titoli come Ancora, Anima, Aprile. Ma anche Ciò che sei, Correrò fino a e Parti con cuore. Vere istantanee emotive che mettono in luce la sensibilità compositiva di RIOEL, capace di raccontare fragilità, forza, amore e rinascita con parole semplici ma incisive. «Questo album è un viaggio personale e sonoro che volevo condividere da tempo», racconta l’artista. «Ogni canzone nasce da un’urgenza, da un bisogno di dire qualcosa che per troppo tempo è rimasto in silenzio. “Rioel” non è solo un nome d’arte: è il mio modo di stare al mondo».
Un esordio che promette di lasciare il segno. Si candida a riaccendere l’attenzione sulla scena rock italiana, senza dimenticare il gusto per la melodia e la cura dei testi. Rioel è già disponibile su Spotify, Apple Music, Amazon Music e su tutte le principali piattaforme digitali.