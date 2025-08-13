Con “Rioel”, il primo album, l’artista Valerio Di Bernardo debutta nel panorama musicale con undici brani intensi tra pop e rock.

L’esordio di Rioel

Si intitola semplicemente Rioel il primo, attesissimo album di Valerio Di Bernardo, in arte RIOEL, giovane artista abruzzese ma vive da diversi anni a Como, che con questo lavoro discografico fa il suo ingresso ufficiale nel panorama musicale nazionale. Composto da 11 tracce, l’album è un concentrato di energia, emozioni e personalità, in cui si fondono sonorità pop e rock, con un’impronta stilistica ben definita e un’identità sonora che affonda le radici in una forte tradizione italiana, arricchita da diverse contaminazioni.

Il risultato è uno stile autentico e riconoscibile, che riporta al centro l’essenza del rock moderno, troppo spesso dimenticato, ma qui rivisitato con voce graffiante e grinta contagiosa. Un’attenzione particolare è stata già riservata dai media: i singoli in anteprima, Il verbo amare, Ciò che sei e Anima sono stati infatti presentati da TGCOM24 e su Mediaset Infinity a testimonianza del crescente interesse nell’ambito musicale mainstream. Anche su YouTube inizia ad esserci sul serio, già presente nelle classifiche italiane.

Tra i brani più significativi spiccano titoli come Ancora, Anima, Aprile. Ma anche Ciò che sei, Correrò fino a e Parti con cuore. Vere istantanee emotive che mettono in luce la sensibilità compositiva di RIOEL, capace di raccontare fragilità, forza, amore e rinascita con parole semplici ma incisive. «Questo album è un viaggio personale e sonoro che volevo condividere da tempo», racconta l’artista. «Ogni canzone nasce da un’urgenza, da un bisogno di dire qualcosa che per troppo tempo è rimasto in silenzio. “Rioel” non è solo un nome d’arte: è il mio modo di stare al mondo».

Un esordio che promette di lasciare il segno. Si candida a riaccendere l’attenzione sulla scena rock italiana, senza dimenticare il gusto per la melodia e la cura dei testi. Rioel è già disponibile su Spotify, Apple Music, Amazon Music e su tutte le principali piattaforme digitali.