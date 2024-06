Il Principe William si scatena sulle note di Shake It Off al concerto di Taylor Swift (VIDEO)

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Giugno 2024

Principe William

Che giornata indimenticabile per il Principe William! In occasione del suo compleanno l’erede al trono ha festeggiato insieme ai suoi figli al concerto di Taylor Swift. Il momento è stato immortalato sui social.

Il Principe William al concerto di Taylor Swift

Tante le difficoltà affrontate negli ultimi tempi dal Principe William e dalla sua famiglia, a causa della malattia di suo padre Re Carlo III e di sua moglie, la Principessa Kate Middleton. Pian piano però la Royal Family si sta rialzando e sta tornando alla normalità.

Il Principe William infatti ha ripreso a svolgere i suoi impegni lavorativi (così come il sovrano) e ha avuto la possibilità di volare in Germania per tifare Inghilterra agli Europei di calcio. Ma non solo! Ieri si è celebrato anche il compleanno del futuro re, che ha spento 42 candeline e si è concesso qualche ora di svago insieme ai suoi figli Charlotte, Louis e George.

Dopo l’omaggio di Kate Middleton, il primogenito di Re Carlo come mostrato da questo video, è sembrato davvero scatenato al concerto della popstar Taylor Swift, di cui è davvero un grande fan!

I am sorry but prince william dancing to shake it off has me wheeeeeezing pic.twitter.com/hDyLxtJIdt — nich⸆⸉ (@sohighschooll) June 22, 2024

Così il Principe William si è concesso una serata in musica con i suoi figli, nella splendida cornice di Londra. Come detto non era presente Kate Middleton. Nonostante abbia partecipato al Trooping the Colour, Kate ha spiegato di essere ancora in cura contro il cancro che le è stato diagnosticato mesi fa. Quindi è più che ragionevole la sua assenza alla tappa dell’Eras Tour di Taylor Swift.

Da tanto tempo, come detto, il Principe William conserva un bel rapporto con la nota popstar e la segue sempre con estremo piacere. Tanto da ringraziarla sui social con un bellissimo scatto e questa didascalia: “Grazie Taylor Swift per la fantastica serata!”. Anche la cantante, a modo suo, ha ricambiato con degli auguri di compleanno. Ecco le immagini condivise sugli account del Principe e dell’artista.

Le foto di Taylor Swift e il Principe William

Davvero una serata molto speciale per il Principe William!