Chi sono Il Volo? Età, fidanzate e Instagram

Il trio italiano de Il Volo è amatissimo da grandi e piccini. In questi anni di carriera hanno conquistato non solo il BelPaese ma anche il resto del mondo. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sul loro conto: dall’età, alla vita privata e dove seguirli su Instagram.

Chi sono Il Volo

Nome gruppo: Il Volo

Nomi e Cognomi: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble

Data di nascita: 24 giugno 1993 (Piero); 4 ottobre 1994 (Ignazio); 11 febbraio 1995 (Gianluca)

Luogo di nascita: Naro (Piero); Bologna (Ignazio) e Montepagano (Roseto degli Abruzzi) – (Gianluca)

Età: 29 anni (Piero); 28 anni (Ignazio) e 28 anni (Gianluca)

Altezza: 1 metro e 75 centimetri (Piero); 1 metro e 83 centimetri (Ignazio); 1 metro e 72 centimetri (Gianluca).

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Cancro (Piero); Bilancia (Ignazio); Acquario (Gianluca)

Professione: cantanti

Profilo Instagram: @ilvolomusic

Profili Instagram personali: @barone_piero; @ignazioboschetto; @gianginoble11

Il Volo età, componenti e biografia

Vediamo, adesso, qualche informazione sulla biografia dei cantanti de Il Volo. Chi sono ragazzi? I componenti sono 3: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Piero Barone nasce in provincia di Agrigento il 24 giugno 1993. La sua età oggi è di 29 anni. Il padre Gaetano è un meccanico, mentre la madre Eleonora fa la casalinga. Ha un fratello più grande, Francesco, e una sorella minore, Mariagrazia. Nel 2018 si laurea in amministrazione, finanza e marketing.

Dov’è nato e quanti anni ha invece Ignazio Boschetto de Il Volo? Partiamo con il dire che nasce a Bologna il 4 ottobre 1994, ma cresce in Sicilia. Dunque la sua età oggi è di 28 anni. I genitori si chiamano Vito e Caterina. La famiglia si completa con la sorella Antonia. Oltre a cantare, il cantante del trio compone, crea arrangiamenti e suona diversi strumenti: piano, chitarra e batteria.

Concludiamo, infine, con Gianluca Ginoble. Il cantante nasce a Montepagano (Roseto degli Abruzzi) l’11 febbraio 1995. La sua età è di 28 anni. I genitori sono Eleonora Di Vittorio ed Ercole. Inoltre ha un fratello maggiore che si chiama Ernesto. La passione per la musica la deve al nonno, il quale lo accompagnava ad eventi canoro del suo paese.

Vita privata: le fidanzate de Il Volo

Cosa sappiamo della vita privata de Il Volo? Hanno delle fidanzate?

Partiamo da Piero Barone. Lui ha avuto una relazione con Valentina Allegri, figlia dell’ allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Si sono lasciati per i numerosi impegni di lui, che li portavano così a stare lontani. Successivamente ha avuto una storia con la “iena” Veronica Ruggeri, ma anche questa è giunta al termine. Al momento, Piero Barone dovrebbe essere single.

Passiamo a Ignazio Boschetto. È fidanzato? Il cantane de Il Volo è fidanzato con Ana Paula Guedes, una ballerina professionista brasiliana di 25 anni. Lei lavora a Dança dos Famosos, una sorta di Ballando con le stelle sud americano.

Gianluca Ginoble invece? Ha una fidanzata? Ha avuto una relazione con Pasqualina Sanna, ex protagonista de La pupa e il secchione e ha avuto altre frequentazioni. Oggi ha una fidanzata di nome Francesca.

Dove seguire Il Volo: Instagram e social

Attraverso una rapida ricerca sul web scopriamo che Il Volo ha la maggior parte dei profili social. Oltre al canale su YouTube, li troviamo anche su Twitter, ma anche su Facebook e Instagram. Qui sono presenti sia con il profilo di gruppo, ma anche con quelli privati.

In ogni caso sui loro account amano condividere tutto ciò che riguarda il loro lavoro. Un po’ meno la vita lontana dai riflettori. Sono tutti e tre in generale molto riservati.

Carriera

Vantano una carriera straordinaria, seppur giovanissimi. I ragazzi de Il Volo si sono uniti a Ti lascio una canzone e da lì in poi hanno collezionato solo successi, che li hanno portati a farsi conoscere in tutto il mondo!

Ti lascio una canzone

Il trio ha avuto origine durante il programma Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici.

Inizialmente presentati con il nome di Il Tryo, salgono sul palco dell’Ariston, nel 2010, come li conosciamo oggi. Nello stesso anno pubblicano anche il primo album. I cantanti si fanno conoscere in tutto il mondo grazie a tournée in Malesia, Taiwan, Singapore, Australia e Nuova Zelanda.

Latin Grammy Awards

Nel 2011 appaiono brevemente in un episodio di Entourage e ricevono due nomination ai Latin Grammy Awards: Best Pop Album e Best New Artist. Poco dopo, il trio intraprende il primo tour nel Nord America, in America del Sud, oltre che duettare con stelle della musica internazionale come Barbra Streisand.

Nel 2012, invece, Il Volo incide il disco We are love che vede la partecipazione di Eros Ramazzotti e Placido Domingo. Tra gli eventi più importanti di quel periodo ricordiamo l’80th Annual Christmas at Rockefeller Center Tree Lighting e il Nobel Peace Prize Concert.

Sanremo

Tra una candidatura e l’altra, il gruppo registra un disco natalizio, nel 2013, per poi tornare in Italia partecipando al Festival di Sanremo con Grande amore.

Il 2016, inoltre, li vede protagonisti di un concerto in onore di tre grandi artisti: José Carreras, Plácido Domingo e Luciano Pavarotti. L’anno successivo, invece, danno il via allo stesso spettacolo al Radio City Music Hall di New York.

Infine, nel 2019 tornano in gara a Sanremo con Musica che resta. Questa volta si classificano al terzo posto.

Album e canzoni

Vediamo, infine gli album che ha inciso Il Volo nel corso degli anni, da cui sono tratte le più importanti canzoni della loro carriera:

Il Volo (2010)

(2010) We are love (2012)

(2012) Buon Natale – The Christmas Album (2013)

(2013) L’amore si muove (2015)

(2015) Ámame (2018)

(2018) Musica (2019)

(2019) Il Volo Sings Morricone (2021)

Tra gli album dal vivo de Il Volo, invece, segnaliamo:

2012 – Il Volo Takes Flight – Live from the Detroit Opera House

2013 – We Are Love – Live from The Fillmore Miami Beach at the Jackie Gleason Theatre

2015 – Live a Pompei

2016 – Notte magica – A Tribute to the Three Tenors (con Plácido Domingo)

Infine vantano anche una raccolta con i loro successi, uscita nel 2015: The Platinum Collection.