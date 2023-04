NEWS

Andrea Sanna | 16 Aprile 2023

Ilary Blasi verissimo

Oggi a Verissimo Ilary Blasi non ha parlato della rottura con Totti. A svelare il motivo è Silvia Toffanin in apertura

Il silenzio di Ilary Blasi a Verissimo

Domani parte la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, condotta ancora una volta da Ilary Blasi. Al suo fianco inviato in Honduras sarà Alvin, mentre tra gli opinionisti ritroveremo Vladimir Luxuria e la new entry Enrico Papi.

Proprio oggi a Verissimo Silvia Toffanin ha accolto la sua collega e amica, Ilary e con lei ha avuto modo di fare quattro chiacchiere. Da mesi ormai la Blasi è sotto l’occhio del ciclone per le vicende che riguardano la sua vita privata. Dopo tutti i convenevoli del caso, Ilary Blasi ha detto di stare bene. Come noto la presentatrice ha ritrovato il sorriso accanto a Bastian Müller-Pettenpohl, dopo la dolorosa separazione da Francesco Totti. Una situazione che ancora oggi attira l’attenzione del web e dei media.

Recentemente Ilary Blasi ha rotto il silenzio in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Ma non sarà così a Verissimo. “Ti vedo un po’ preoccupata”, si è lasciata scappare Ilary per poi scoppiare a ridere. Da qui la precisazione da parte di Silvia Toffanin, in riferimento alla vita privata della collega: “Non possiamo fare finta di niente prima di iniziare”, ha esordito.

“Tu domani torni con l’Isola. So che da casa la gente si sta aspettando che io adesso inizi a farti tutte le domande sulla tua separazione. Ma dobbiamo dire che non è il momento. Per cui lo faremo quando sarà il momento giusto”, ha chiuso Silvia Toffanin rivolgendosi a Ilary Blasi e al pubblico a casa. L’ex moglie di Francesco Totti ha ringraziato per aver deciso di rispettare i suoi tempi.

Così si è totalmente cambiato argomento. Si è discusso per quanto riguarda la sua carriera e l’avvio proprio de L’Isola dei Famosi. Ilary Blasi si è detta molto carica e non vede l’ora di cominciare! In bocca al lupo a lei e a tutti i naufraghi per questa nuova edizione.